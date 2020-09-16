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أخبار العالم

نتنياهو: صواريخ غزة تهدف إلى عرقلة السلام مع دول الخليج‎

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ليلا في اتجاه إسرائيل تهدف إلى عرقلة السلام بين إسرائيل ودول الخليج.

وقال نتنياهو في بيان "يريدون عرقلة السلام، لن يتمكنوا من ذلك، سنضرب كل من يحاول إيذاءنا، وسنمد يد السلام إلى كل من يمد يده إلينا لصنع السلام".

وشنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، الليلة الماضية، غارات جوية على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وقال موقع "والاه" العبري، صباح الأربعاء، إن القصف جاء ردا على إطلاق الصاروخ تجاه أسدود مساء أمس، الذي أدى لإصابة 5 إسرائيليين بجروح مختلفة، من شظايا الصاروخ. 
 
وأضاف الموقع، تم إطلاق 12 صاروخا من القطاع تجاه الغلاف، في أعقاب القصف الإسرائيلي، وتم اعتراض 8 منها بواسطة القبة الحديدية، والبقية سقطت في أماكن مفتوحة.
 
ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "هاجمت طائراتنا الحربية عدة أهداف تابعة لحماس بغزة، ردا على إطلاق الصواريخ اتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس".
 
وأضاف الناطق: "تم استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس، والجيش ينظر بخطورة بالغة لما يحدث، ويحمل حماس المسؤولية".
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