السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين: لازم تنتبهوا ووعيكم يزيد.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ألمانيا ظلت 25 سنة لم تزد في التعداد السكاني، مضيفًا: "هما قعدوا 25 سنة ما زادش فرد، كل واحد يولد يكون أمامه شخص متوفى، لذلك لا يحتاج لإنشاء بنية أساسية جديدة لصالح السكان الموجودين ولكنهم عملوا على تطويرها ورفاهية المواطنين".









وأشار الرئيس خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح عدد من المنشآت التعليمية، اليوم الأربعاء، إلى أن التوصيف لو كان خطأ سيكون العلاج خطأ، لذلك التوصيف لما وصلت له الدولة قبل 2011 كان غائبا، ولم يكن يتم شرح التحديات بشكل بسيط يصل للمواطنين أصحاب التعليم العالي وأصحاب التعليم البسيط.





وتابع: "أهل الشر اعتمدوا على التشكيك، وإشاعة أن الدولة لا تقوم بواجبها تجاه شعبها، وأن الدولة يجب أن تتحطم، المصريون لازم ينتبهوا ووعينا زاد تجاه المحاولات التي تعمل للتشكيك للإساءة لما يحدث في مصر".