AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاقات تعاون في أنشطة الشحن بين إسرائيل وموانئ دبي العالمية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
اتفاقات تعاون في
اتفاقات تعاون في أنشطة الشحن بين إسرائيل وموانئ دبي العالمية
Advertisements
سمر صالح
قالت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنهما وقعتا اتفاقات عدة للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

و"دوفرتاور" مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل وهو من مالكي شركة "إسرائيل شيبياردز" وميناء إيلات.

وستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"موانئ دبي" احتمال التقدم بعرض مشترك لميناء حيفا وهو بصدد الخصخصة.

وذكرت "دوفرتاور" أنها ستدخل في شراكة أيضا مع "موانئ دبي العالمية" لتأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

كما ستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"الأحواض الجافة العالمية-دبي" إبرام شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر مشروعات السلطنة اقتصاديا.. عمان تعلن انتهاء البنية التحتية لميناء الدقم بنسبة 100%

إسرائيل: الإمارات تدرس فتح قنصلية في الناصرة أو حيفا

تطوير النقل البحري لزيادة نصيب مصر من التجارة العالمية.. كامل الوزير: إنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية.. وموانئ دبي: مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية وتسهيلات لخدمة الصادرات والواردات

جمعية رجال الأعمال المصريين تعرض على موانئ دبي فرصا واعدة لزيادة استثماراتها في مصر

صحيفة عبرية تكشف عن 3 دول عربية جديدة تنتظر السلام مع إسرائيل

ترشيحاتنا

شاهد.. أمير مرتضى يكشف كواليس جديدة لـ رحيل كارتيرون المفاجئ عن الزمالك

جماهير الزمالك تتصدر تويتر بهاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك

بسبب الكثافة الطلابية.. مصطفى مدبولي مدرستين باسمين مختلفين يتشاركون فى مبنى واحد

بلاش تصدقوا الكذب عشان ماتندموش.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لـ جمهور الأهلي

استعدوا للأحسن.. مدبولي يكشف مفاجأة عن العام الدراسي الجديد بالجامعات

الهلال السعودي يفتح الباب أمام الزمالك لضم عمر خربين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور