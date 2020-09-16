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برلمان

النائب محمد الكورانى: نثق فى خطة طارق شوقى فى التعلم "أون لاين"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:03 م
النائب محمد الكورانى
النائب محمد الكورانى
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فريدة محمد
أعرب النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب عن ثقته فى ان خطة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للدراسة فى العام الدراسى الجديد فى ظل استمرار فيروس كورونا ستكون ناجحة وسوف تحقق جميع أهدافها. 

واشاد بتأكيد الوزارة بأن هناك خطة للمعلمين للتعلم عن بعد "أون لاين" مقرر تطبيقها مع انطلاق العام الدراسى الجديد بسبب تداعيات كورونا وسيكون دورهم مهم وفعال لن يقل أهمية عن دوره داخل المدرسة والفصل، موضحة أن المعلم هو المحور الأساسي فى منظومة التعليم والوزارة تعتمد على أعضاء هيئة التدريس وتثق فيهم بشكل كبير وسيتم تدريبهم بشكل متواصل طوال العام الدراسى لرفع كفاءتهم.

وقال " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم ان تجربة مصر تدرس عالميا فى العام الدارسى الماضى بعد نجاحها فى استكمال العام الدراسي رغم حدة فيروس كورونا وإجراء امتحانات الثانوية العامة وجميع المراحل التعليمية الأخرى.

ووجه تحية قلبية للدكتور طارق شوقى ولجميع قيادات الوزارة والمعلمين والتلاميذ وأولياء أمورهم على التناغم والتنسيق والعمل المشترك لانجاح المشروع القومى لتحديث وتطوير التعليم وناشد النائب محمد الكورانى جميع أولياء الأمور أن يغتنموا فرصة الزخم والمصادر التعليمية التى توفرها الوزارة مع بداية العام الدراسى الجديد لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة خلال العام الدراسى، مضيفة انه سيتم متابعة التعليم عن بعد من قبل المدارس والإدارات والمديريات وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلن ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:
 
- يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.
 
- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:
 
- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
 
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
 
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
 
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
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