AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي: نستهدف بناء 62 مدرسة يابانية..ونحتاج بناء 40 ألف فصل جديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:52 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، تركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التي شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي في السنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بتشريف رئيس الجمهورية في افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، والتي تعد أحد الصروح التعليمية العملاقة، التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية، في إطار السعي نحو رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويأتي على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن هذا التوجه انعكس على مستهدفات مصر في إطار "رؤية مصر 2030"، فكان ذلك منهج عمل للحكومة، ومهمتها الأساسية من خلال جهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، حيث كان الهدف الرئيس في تلك الرؤية هو أن مصر تستحق أجيالا قادرة على التعلم وإنتاج المعرفة؛ لكي تنهض وتنضم إلى مصاف الدول الكبرى؛ معرفيًا، وإبداعيًا، واقتصاديًا، وأن أبناء مصر يستحقون تعليما راقيًا يمكنهم من اكتشاف مهاراتهم ويساعدهم على أن يحيوا حياة كريمة.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن هذا تم ترجمته إلى عدد من الأهداف والاستراتيجيات التي يتم العمل في ضوئها، فكان لدى الدولة إصرار على تحسين جودة التعليم القائم بما يتوافق مع النظم العالمية، وكان هناك تحد أمام الحكومة يتمثل في عدم تطوير نظام التعليم بصورة حقيقية على مدار عدة سنوات، وبالتالي لم يكن هذا النظام التعليمي ينتج شابا مصريا قادرا على أن يواكب المستجدات العلمية والعالمية والحضارية.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن الدولة تتيح التعليم للجميع بدون تمييز، وتهدف إلى القضاء على الأمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المجال الذي كان مهملا لسنوات طويلة وبدأ يشهد دفعة كبيرة للغاية في العالم المتقدم والنامي على حد سواء، الذي أخذ بهذا المجال المهم كأحد مجالات التنمية والنمو في بلاده، فضلًا عن الربط بين البحث العلمي والصناعة ليلبي متطلبات التنمية.

وكشف رئيس الوزراء عن التحديات التي واجهتها منظومة التعليم لبدء عملية التطوير، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الرؤية التي تم وضعها كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضًا التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يطالب بتحويل الجامعات إلى "ذكية" وإجراء الامتحانات بها إلكترونيا

واجهنا التحديات..مدبولي يستعرض نجاح الدولة في قطاع التعليم

رئيس الوزراء: التعليم للجميع دون تمييز.. وهدفنا هو محو الأمية

73 ألف فصل..مدبولي: مازال هناك فجوة نحاول سدها في التعليم

من خلال أربعة محاور.. مدبولى: نسعى لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم

مجلس الوزراء يكشف مفاجأة عن العام الدراسي الجديد بالجامعات.. ويؤكد: الامتحانات كلها إلكترونية.. أولاد مصر يستحقون تعليمًا راقيًا.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب ترويع ابنتهما.. التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

الأهلي خايف من الزمالك وبيراميدز.. صحيفة مغربية تكشف تفاصيل جديدة في صفقة بانون

أسراب جراد.. الرئيس التونسي: الفاسدون يعبثون بالدولة وأملاكها

بخمس خطوات .. مرفق الكهرباء يوضح كيفية نقل ملكية العداد

أهم مميزات مرسيدس B-class موديل 2021.. صور

عن أزمة اللجنة الخماسية.. أحمد مجاهد: مفاجأة خلال ساعات وناس كتير هترجع لحجمها الطبيعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض

أهم مميزات مرسيدس B-class موديل 2021.. صور