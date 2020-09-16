دار الإفتاء: التضخم السكاني يكبل الاقتصاد.. وتعجز الدولةُ بمواردها المحدودة عن ملاحقته

قالت دار الإفتاء المصرية، إننا في مرحلةٍ دقيقةٍ مِن بناءِ الدولةِ تَستلزمُ الحرصَ على ما يُساعدُها على النهوضِ، مضيفة أن التضخُّمَ السكانيَّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه.

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الأولادَ وإنْ كانوا زينةَ الحياةِ الدنيا، وقد ندبَ النبيُّ الكريمُ إلى التكاثرِ؛ فإنه وردَ كذلكَ في بابِ الذمِّ فقالَ تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الحديد: 20].