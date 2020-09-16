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أخبار العالم

بايدن يتراقص على ديسباسيتو.. وترامب يسخر منه بهذه الطريقة.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:19 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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شيماء مصطفى
في زيارته الأولى لولاية فلوريدا كمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أخرج نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن هاتفه وشغّل أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة وأخذ يتراقص معها، كإشادة لمغنيها، لويس فونسي، الذي قدمه في هذا الحدث.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أثار الفيديو الذي انتشر لـ بايدن، موجة سخرية على موقع "تويتر"، وانتهز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الفرصة لانتقاد منافسه الديمقراطي.


ونشر ترامب الفيديو على حسابه، لكن بعد أن تم تعديله على أغنية أخرى لفرقة الهيب هوب الأمريكية تنهض الشرطة، وعلق قائلًا: "لماذا كل هذا".

وكثف ترامب وحلفاؤه المحافظون حملة تضليل عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة ضد بايدن. وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة لا أساس لها من الصحة يتهم فيها منافسه بأنه متحرش بالأطفال.

وكانت هذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى فلوريدا كمرشح، لتعزيز دعم اللاتينيين له في واحدة من أشرس الولايات في البلاد من حيث أهميتها في نتائج الانتخابات الرئاسية.

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