أب وأم يتركان طفلتهما الرضيعة لـ16 كلبًا فى المنزل| تفاصيل مثيرة

بعد معاناة أربعة أشهر، قرر الأطباء أخيرا إزالة أجهزة الرعاية عن طفلة عمرها اربعة أشهر دخلت المستشفى بعد يومين فقط من ولادتها جراء إصابتها بجروح خطيرة ناتجة عن إهمال والديها وتركهما طفلتهما الرضيعة مع 16 كلبا في المنزل.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ألقي القبض على والدي الطفلة لاشتباه ارتكابهما جريمة قتل بحق ابنتهما، نظرا لأن الإصابات الخطيرة التي نقلت بسببها للمستشفى كانت بسببهما، وتم إحالتهما للتحقيق بعد يأس الأطباء من شفائها.





وكانت قد نقلت كيرا ماي البالغة من العمر يومين إلى مستشفى بارنسلي في 16 مايو الماضي، وحضرت الشرطة إلى منزلهما بعد تقديم المستشفى تقريرا طبيا يفيد بإهمال الأبوين.





وتوصلت الشرطة إلى أن عمل الأبوين السبب، نظرا لأن الأم إيمي (31 عاما) والأب أليكس (38 عاما) يديران مشروعا لتربية الكلاب في منزلهما المبني من الطوب الأحمر فقط، في ديل كلوز بـ بارنسلي جنوب يوركشاير.





وتم استجواب كل من الوالدين من قبل الشرطة، بشأن الظروف المحيطة بوفاة ابنتهما، وقال الجيران إن عائلة جونز كانت تعتني بحوالي 16 كلبا في حديقة منزلهما الخلفية، وقال احد الجيران إن الأبوين تركا ابنتهما حديثة الولادة مع الكلاب لتصويرها ولكن الكلاب هجمت عليها.





وقال كبير ضباط التحقيق إن الإصابات كانت مروعة وتعرضت لها بعمر اليومين فقط ولم تتعاف منها على مدار 4 أشهر مما دفع الأطباء إلى وضعها على أجهزة الرعاية طوال الأربعة أشهر الماضية ولكنها لم تستجب مما دفعهم لإزالتها عن الأجهزة".