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ديني

رمضان عبد المعز عن الخوض في الأعراض: أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق أفضل من بعضنا الآن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:49 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتنى بالأخلاق، لقدرها فى الإسلام لانه بعث ليتمم مكارم الأخلاق.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، ان بعض المسلمين يخضون فى اعراض آخرين، ويشتمون ويسبون، والنميمة والغيبة، عندهم ليل نهار، فى حين أن أهل الجاهلية كان لديهم أخلاق ويتباهون بها فى شعرهم، وسبق أن تحدث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن عنترة بن شداد، وما جاء فى شعره.

وأشار عبدالمعز، إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكرم اصحاب الأخلاق، وهذا ما حدث مع ابنة حاتم الطائي، حين أفرج عن قبيلتها اكراما لاخلاق وكرم والدها.
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