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مرأة

ماذا يحدث للبشرة عند دهانها بقشر الموز؟

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:31 م
ماذا يحدث للبشرة
ماذا يحدث للبشرة عند دهانها بقشر الموز؟
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اسماء محمد
يعد الموز من اكثر انواع الفاكهة التى تمد الجسم بالبوتاسيوم ويساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع ومشاكل الهضم وغيرها الكثير من المشاكل الصحية والجمالية.

وعدد كبير من السيدات يرغبن فى الحصول على بشرة فى قمة الجمال ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الموز وذلك وفقا لما عرضه موقع "برايت سايد".
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- محاربة العيون المنتفخة (ضع الجانب الداخلي من قشر الموز على عينيك لبضع دقائق) 
- تقليل التجاعيد (فرك التقشير على المناطق المستهدفة وشطفها بعد 30 دقيقة) 
- علاج حب الشباب والأورام الحليمية (فرك المناطق المستهدفة لعدة دقائق 3 مرات في اليوم) 
- حتى تبييض الأسنان (فرك بلطف على أسنانك لبضع دقائق 1-2 مرات في اليوم).
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