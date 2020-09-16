ماذا يحدث للبشرة عند دهانها بقشر الموز؟

يعد الموز من اكثر انواع الفاكهة التى تمد الجسم بالبوتاسيوم ويساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع ومشاكل الهضم وغيرها الكثير من المشاكل الصحية والجمالية.





وعدد كبير من السيدات يرغبن فى الحصول على بشرة فى قمة الجمال ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الموز وذلك وفقا لما عرضه موقع "برايت سايد".

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- علاج حب الشباب والأورام الحليمية (فرك المناطق المستهدفة لعدة دقائق 3 مرات في اليوم)