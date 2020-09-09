أغربها الموز.. 6 أطعمة غير متوقعة تسبب الإصابة بالصداع

وإليك أطعمة غير متوقعة تسبب الإصابة بـ الصداع يقدمها موقع "برايت سايد"، تعرفى عليها.



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- الفاصوليا





تشير الدراسات إلى أن الفاصوليا يمكن أن تسبب الصداع لدى بعض الناس بسبب وجودمركبات التيرامين في هذه الأطعمة.





البرتقال







سبب شائع للصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ، يعتبر البرتقال من أسوأ ثمار الحمضيات للصداع ، ويرجع ذلك إلى مركبات التيرامين في البرتقال.







-الموز والأفوكادو الناضج





في حين أن الموز الناضج هو مسكن طبيعي مجرب وحقيقي للصداع ، ولكنه يمكن أن يسبب الصداع بسبب وجود مركبات التيرامين. الشيء نفسه ينطبق على الأفوكادو الناضج ، والذي يمكن أن يحتوي على مستويات عالية من التيرامين بمجرد أن يصبح أكثر نضجًا







- الفواكه المجففة





قد تسبب الصداع عند بعض الناس. إذا كانت الفواكه المجففة تسبب لك الصداع ، فمن الأفضل تناول الفواكه الطازجة.







- الثوم الخام







قد يتسبب الثوم النيء في حدوث صداع لدى بعض الأشخاص. لا يسبب صداع فور تناوله لكن الإفراط فى تناوله قد يسبب الصداع يؤدي إلى الصداع .







-منتجات الصويا







أشارت العديد من الدراسات إلى أن أطعمة الصويا يمكن أن تكون مشكلة للأشخاص الذين يعانون من نوبات صداع مستمرة . يمكن أن يغير الصويا وظائفك الهرمونية ، مثل هرمون الاستروجين ويؤدي إلى الصداع. تجنب أو قلل من استهلاك حليب الصويا ، ادامامي ، تمبيه إلخ.