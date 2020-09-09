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مرأة

أغربها الموز.. 6 أطعمة غير متوقعة تسبب الإصابة بالصداع

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:27 ص
صداع
صداع
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لمياء الياسين
هل تعانين من الصداع؟؛ لأن هناك أسبابا عديدة وراء الإصابة بالصداع المفاجىء وقد يكون لنظامك الغذائى دور فيها.
وإليك أطعمة غير متوقعة تسبب الإصابة بـ الصداع يقدمها موقع "برايت سايد"، تعرفى عليها.

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- الفاصوليا

تشير الدراسات إلى أن الفاصوليا  يمكن أن تسبب الصداع لدى بعض الناس بسبب وجودمركبات التيرامين في هذه الأطعمة.

البرتقال

سبب شائع للصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ، يعتبر البرتقال من أسوأ ثمار الحمضيات للصداع ، ويرجع ذلك إلى مركبات التيرامين في البرتقال.

-الموز والأفوكادو الناضج

في حين أن الموز الناضج هو مسكن طبيعي مجرب وحقيقي للصداع ، ولكنه يمكن أن يسبب الصداع بسبب وجود مركبات  التيرامين. الشيء نفسه ينطبق على الأفوكادو الناضج ، والذي يمكن أن يحتوي على مستويات عالية من التيرامين بمجرد أن يصبح أكثر نضجًا

- الفواكه المجففة

قد تسبب  الصداع عند بعض الناس. إذا كانت الفواكه المجففة تسبب لك الصداع ، فمن الأفضل تناول الفواكه الطازجة.

- الثوم الخام

قد يتسبب الثوم النيء في حدوث صداع لدى بعض الأشخاص. لا يسبب صداع فور تناوله لكن الإفراط فى تناوله قد يسبب الصداع يؤدي إلى الصداع .

-منتجات الصويا

أشارت العديد من الدراسات إلى أن أطعمة الصويا يمكن أن تكون مشكلة للأشخاص الذين يعانون من نوبات صداع مستمرة  . يمكن أن يغير الصويا وظائفك الهرمونية ، مثل هرمون الاستروجين ويؤدي إلى الصداع. تجنب أو قلل من استهلاك حليب الصويا ، ادامامي ، تمبيه إلخ.

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