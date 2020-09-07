بدون مسكنات.. 4 حيل للتخلص من الصداع فى لمح البصر

1. بذور الكتان:

بذور الكتان مصدر غني للأوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط ب الصداع النصفي نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات ، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أنساعد في تهدئة الصداع.





2. البروكلي:

مصدر غني للمغنيسيوم. تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي







3. حليب قليل الدسم:

إذا كان الجفاف هو سبب الصداع ، فيمكن أن يساعدك الحليب قليل الدسم بشكل أفضل. ليس ذلك فحسب ، بل يحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة ، مما يمنع ظهور الصداع







4. الأسماك الدهنية:

يعتبر سمك السلمون والتونة من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل الصداع . نظرًا لوجود أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات ب مثل B6 و B12 ، يمكن أن تعمل هذه الأسماك جيدًا على الصداع وتوفر لك بعض الراحة.







فى النهاية يمكن أن يكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأورام المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

