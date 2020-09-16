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محمد الغباشي: إنجازات الدولة تصيب الإخوان بـ التوتر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:05 م
محمد الغباشي
محمد الغباشي
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البهي عمرو
قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه تأثر اليوم بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ المصريين، موضحًا أن الجميع عليهم أن يتذكروا ما كان يتم فى عهد الإخوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أصبحت تصدر الكهرباء بعد أن كانت تنقطع لفترات طويلة.

ولفت إلى أن مصر حققت إنجازات فى الطرق و الكباري و إنشاء قناة السويس الجديدة، وأشياء كثيرة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح المشروعات الخدمية وهي قائمة وليست تحت الإنشاء، مؤكدًا أن المشروعات والانجازات التى تقوم بها الدولة تجعل الإخوان فى توتر.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية تشكك دائمًا فى المشروعات التى تنفذها الدولة. 

وطالب بتجميع القوى السياسية و الإعلام ومندوب من مجلس الوزراء للحديث عن ما تقوم به الدولة، وطالب بإطلاق مبادرة لتوعية المواطنين.

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