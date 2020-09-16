أحمد عامر: العلاقات المصرية اليونانية أصبحت أكثر قوة بعد مجئ الرئيس السيسي.. فيديو

قال احمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إن العلاقات بين مصر واليونان بدأت جديا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر.





وأضاف أحمد عامر خلال لقائه التليفزيوني على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن كانت هناك علاقات بين مصر واليونان ولكن هذه العلاقات توطدت أكثر قوة حين جاء الرئيس السيسي.





وتابع مدير تحرير الأهرام أن العلاقات المصرية اليونانية توجت أكثر بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وكان لها أكثر من هدف، منها الحفاظ على مقدرات الدولتين من الثروات فى البحر الابيض المتوسط.





وأوضح أحمد عامر أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان جاءت لمواجهة الأطماع التركية ووضعها عند حدها.





وأشار إلى أن العلاقات بين مصر واليونان علاقات قوية جدا وهذه العلاقات تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.