AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير فرج: مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس لتدميرها بالشائعات..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي ، إنه استوقفني امس من حديث الرئيس السيسي أن مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس.

وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الحروب الجديدة لم تعد كما كانت فى السابق دبابة تواجه دبابة لان ذلك لم يأتي بالنتيجة المطلوبة. 

وتابع المفكر الاستراتيجي أن النتيجة الاوفر والارخص هو أن يستخدم أمواله وأمكانياته لتدمير الدولة من الداخل من خلال الشائعات وتفتيت والغاء كل الانجازات التى تتم.

وأوضح اللواء سمير فرج أن اليوم تركيا تبث 6 قنوات فضائية معادية للدولة المصرية بهدف إسقاطها والممول لتلك القنوات هي دولة قطر، مضيفا أن تلك القنوات تنشر سمومها باستمرار.


وأشار إلى أن هذه القنوات تعمل على تشكيك الشعب المصري بقيادته الحكيمة وحكومته وجيشه حتي تنهار الدولة المصرية من الداخل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير فرج يكشف دلالات لقاء وزير الدفاع مع قائد المنطقة المركزية الأمريكية

يجب الضغط على أردوغان.. سمير فرج: 6 مشاكل للاتحاد الأوروبي مع تركيا

سمير فرج: بن لادن أخذ 5 مليارات دولار دعما من أمريكا ولكنه انقلب ضدها

سمير فرج يكشف بالأدلة كيف خططت أمريكا لأحداث يناير منذ 2004

مصطفى بكري: مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع لاحتلال عقل المواطن.. فيديو

سمير فرج يكشف أساليب حروب الجيل الرابع والخامس.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تنفيذ حكم بتهمة الدعارة.. الإفراج عن الفتاة صديقة نجل المعزول

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

مش مسامحة ليوم الدين.. الوصية الأخيرة للبلوجر آثار عبد الرؤوف قبل وفاتها بالسرطان

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

عام تقدير المعلم .. 9 مفاجآت ترفع الروح المعنوية لـ معلمي مصر قبل بدء الدراسة

3 شركات مصرية مساهمة .. خطة الأحمر لإنشاء استاد الأهلى وطفرة فى صناعة كرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف