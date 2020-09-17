سمير فرج: مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس لتدميرها بالشائعات..فيديو

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي ، إنه استوقفني امس من حديث الرئيس السيسي أن مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس.





وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الحروب الجديدة لم تعد كما كانت فى السابق دبابة تواجه دبابة لان ذلك لم يأتي بالنتيجة المطلوبة.





وتابع المفكر الاستراتيجي أن النتيجة الاوفر والارخص هو أن يستخدم أمواله وأمكانياته لتدمير الدولة من الداخل من خلال الشائعات وتفتيت والغاء كل الانجازات التى تتم.





وأوضح اللواء سمير فرج أن اليوم تركيا تبث 6 قنوات فضائية معادية للدولة المصرية بهدف إسقاطها والممول لتلك القنوات هي دولة قطر، مضيفا أن تلك القنوات تنشر سمومها باستمرار.









وأشار إلى أن هذه القنوات تعمل على تشكيك الشعب المصري بقيادته الحكيمة وحكومته وجيشه حتي تنهار الدولة المصرية من الداخل.