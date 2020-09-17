اليوم ..غلق باب تظلمات نتائج جميع الفرق بحقوق عين شمس

تواصل كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) حتى اليوم الموافق 17 من سبتمبر الجاري.
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وأضاف الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الأربعة انتظام وانتساب مايو 2020.
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وأشار إلي أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الآن، ولكن سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.
وأكد عميد حقوق عين شمس ان عملية التقييم تتم عن طريق عدة شروط وهي، ألا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها؛ لا تزيد نسبة الاقتباس على 25%، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، و في حالة تشابه الأبحاث؛ يعرض الطالب أيضا نفسه لرسوب في المادة، وغيرها من الشروط التي سيتم التقييم من خلالها.
الجدير بالذكر أعلنت كلية حقوق عين شمس برئاسة الأستاذ دكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
١- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.
٢- حصول الطالب على ٤٢ درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.
٣- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وأوضح الأستاذ دكتور محمد صافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية هي:
١- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
٢- صورة شهادة الميلاد.
٣- صورة خطاب الترشيح.
٤- ٢ صورة شخصية
٥- فتح الملف (١٥٠) جنيها.
٦- حافظة أوراق.
وتم التشديد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث:
١- ارتداء الكمامة الصحية.
٢- حضور الطالب بشخصه فقط.
٣- مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.