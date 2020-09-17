اليوم ..غلق باب تظلمات نتائج جميع الفرق بحقوق عين شمس

تواصل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، فتح باب التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) حتى اليوم الموافق 17 من سبتمبر الجاري.





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وأضاف الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الأربعة انتظام وانتساب مايو 2020.





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وأشار إلي أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الآن، ولكن سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.



