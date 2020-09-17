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اقتصاد

انطلاق معارض أهلا مدارس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يوم ٢٠ سبتمبر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن  الدكتور  على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء إقامة معارض أهلا مدارس في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، وذلك في إطار موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على إقامة عدد من الفعاليات والمعارض مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية.
 
وفى هذا الصدد اجتمع المصيلحي مع ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى الشعب العامة ذات الصلة وعدد من الموردين والمصنعين والمنتجين والتي سوف تشارك في المعارض للاتفاق على كافة الأمور الفنية والتنظيمية والتي من شأنها تحقيق الهدف من إقامة مثل هذه المعارض لما لها من أهمية كبيرة فى التخفيف على المستهلك المصري، وطرح كافة السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الآلية ومستلزماتها بأسعار متميزة وجودة عالية بحيث سيتم توفير كافة هذه السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك.

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وأكد المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض أهلًا مدارس بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك فى إطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص فى ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك
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