كيا تكشف عن 7 موديلات كهربائية جديدة

كشفت كيا عملاق السيارات الكورية عن 7 موديلات كهربائية جديدة ستنطلق قبل 2027، ضمن الاستراتيجية الكهربائية العالمية للعلامة الكورية.





وأعلنت "كيا"، تفاصيل متعددة خاصة بالسيارات السبعة، ولكن لا نعلم أن واحدة منها تحمل اسم cv، وسيتم تدشينها العام القادم وهي كأول موديل كهربائي من الصفر للعلامة، وليس مجرد نسخة كهربائية لموديل حالي.





يشار إلى أن هذه الانطلاقة ستمثل CV، كبداية لغة تصميم جديدة لكيا سنراها في جميع الموديلات الكهربائية للشركة، جميعهم بشاسيه جديد كليا.





يذكر أن وصلت الآن كيا كرنفال 2021 الجديدة كليا إلى صالات العرض في المملكة العربية السعودية، بعد شهرين فقط من تدشين السيارة شكلا رسميا في أسواق بلادها في كوريا الجنوبية، ولكن من المنتظر أن يعلن وكيل وكيا عن أسعار السيارة الجديدة في السعودية خلال الفترة المقبلة، والتي تنتمي لفئة المين، ولكن تمتلك شعبية رائعة لدى محبي السيارات العائلية.





كما تعد سيارة كرنفال الجديدة عملية جدا، وهذا بسبب هيكلها القاعدي الجديد وبنيتها الأكبر، إضافة إلى أنها تتميز بمساحة لا مثيل لها للعائلات بشكل عام.