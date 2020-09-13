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سيارات

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب كيا بيكانتو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:42 م
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
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أماني نوار

 تعتبر سيارة كيا بيكانتو من أكثر السيارات التي لاقت إقبال كبير خاصة من فئة السيدات والسبب لصغر حجمها وألوانها  وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة كيا بيكانتو قبل أن تفكر في شرائها .

من أكثر مميزات السيارة أها صغيرة الحجم يبلغ طولها 3595 مم ، بينما يبلغ عرضها حوالي 1595 ، وفي حين أن ارتفاعها يبلغ حوالي 1490 مم

كما أن هذه السيارة من أكثر السيارات القادرة على توفير الوقود بشكل كبير جدا  ، مايميز لوحة القيادة بأنها قادرة على عزل الضوضاء  والأصوات المزعجة ، والأصوات المرتفعة .

 

ويعتبر المظهر الخارجي لهذه السيارة يعطي انطباع  بأنها سيارة عملية ، حيث أنت تصميمها يخلو من أي إضافات شكلية تصف على أنها غير ضرورية .

 

أما من عيوب السيارة تعتبر قطع الغيار الخاصة بهذا النوع من السيارات ذات تكلفة مرتفعة ، كما انها تتميز بشنطة ذات مساحة صغيرة جدا ، كما يعتبر صالون السيارة ذو مساحة ضيقة وهذا ما يجعل الأشخاص أصحاب القامة االطويلة يواجهون مشكلة عند قيادة السيارة

 

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