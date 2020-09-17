مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور

شهدت محكمة المنصورة الابتدائية بالدقهلية ، فى أول أيام باب الترشح لمجلس النواب ازدحاما شديدا.



حيث توافد العديد من راغبى الترشح على مقر تلقى طلبات الترشح ، وسط ازدحام شديد ومشادات ومشاجرات بينهم للتمكن من الدخول للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول .



فيما قام المرشح الهامى عجينة كمستقل بالتسابق للحصول على الرمز المتميز حيث حصل على رمز الأسد .



فيما قامت قوات الأمن بمحاولة التفرقة ببنهم والسيطرة على الأوضاع داخل المحكمة وخارجها.



فيما قام مسئولو اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة إلا أن ذلك باء بالفشل بسبب تدافع الراغبين فى الترشح وازدياد الأعداد بصورة كبيرة و المشاجرات بينهم كما حدثت الكثير من حالات الإغماء بين راغبي الترشح .



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت الخميس الماضي عن فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحلة الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج فيها من 4 إلى 6 نوفمبر و وتجرى الانتخابات في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر والنتيجة 15 نوفمبر 2020 و جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020 وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020.





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