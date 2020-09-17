AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
شهدت محكمة المنصورة الابتدائية بالدقهلية ، فى أول أيام باب الترشح لمجلس النواب ازدحاما شديدا.

حيث توافد العديد من راغبى الترشح على مقر تلقى طلبات الترشح ، وسط ازدحام شديد ومشادات ومشاجرات بينهم للتمكن من الدخول للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول .

فيما قام  المرشح الهامى عجينة كمستقل بالتسابق للحصول على الرمز المتميز حيث حصل على رمز الأسد  .

فيما قامت قوات الأمن بمحاولة التفرقة ببنهم والسيطرة على الأوضاع داخل المحكمة وخارجها.

فيما قام مسئولو اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة إلا أن ذلك باء بالفشل بسبب تدافع الراغبين فى الترشح وازدياد الأعداد بصورة كبيرة و المشاجرات بينهم كما حدثت الكثير من حالات الإغماء بين راغبي الترشح .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت الخميس الماضي عن فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحلة الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج فيها من 4 إلى 6 نوفمبر و وتجرى الانتخابات في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر والنتيجة 15 نوفمبر 2020 و جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020 وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020.

اقرأ أيضًا:

مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور
مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور
مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور
مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور
مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أبرز المناقشات

أمير مرتضى يكشف سبب تأخر الزمالك فى إرسال ملف نادي القرن.. فيديو

عبدالحفيظ يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة مصر المقاصة

قطع مياه الشرب غدًا عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

في أحدث ظهور له.. محمد زيدان برفقة زوجته ..شاهد

في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات عبلة كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ..الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

عادة ليلية تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل