بعد تجديد الثقة لعام جديد.. إسماعيل مختار أعاد مسرح الدولة للنور

منذ أن تولى الفنان إسماعيل مختار رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2016 حتى الآن، ويعمل على تطوير مسارح الدولة، وعودة المسرح المصري إلى مكانته التي إعتاد عليها في الأزمنة الماضية.





ونجحت مختار الذي جددت وزيرة الثقافة فيه الثقة أمس لتولي البيت الفني للمسرح لعام جديد، في تحقيق العديد من الأهداف الخاصة بالمسرح، وخروج العديد من العروض المسرحية من المنطقة المركزية القاهرة، وتجولها في باقي محافظات الجمهورية، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.





ووصلت عروض البيت الفنى للمسرح لأول مرة للمناطق الحدودية والمحافظات، ووضع البيت الفنى للمسرح لأول مرة خلال عام 2019 خطة لتجوال عروضه بالمحافظات والتى وصلت إلى 14 محافظة، كما اعتمدت سياسته على التوسع فى الورش التدريبية لشباب المسرحيين والفئات المهمشة كذوى الاحتياجات الخاصة، واعتمد أيضا على إعطاء الفرص لشباب المخرجين والانفتاح على مختلف التيارات المسرحية.





كما شهد البيت الفنى خلال فترة تولى الفنان إسماعيل مختار إنشاء فرقتين مستحدثتين وهما فرقة مسرح المواجهة والتجوال والمختصة بإنتاج العروض المسرحية للتجوال بالمحافظات، وفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة والمختصة بتدريب وتأهيل ودمج الفنانين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى مستوى الإنشاءات تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مسرح مصر، بالإضافة إلى تجديد جميع مسارح البيت الفنى للمسرح .





وشهد البيت الفنى أيضا خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا على العروض من الجمهور، حيث وصل عدد حضور عروض البيت الفنى بالقاهرة و المحافظات إلى 850 ألف مشاهد خلال العام الماضي، لما شهدته أيضا دعاية العروض المسرحية و تسويقها من تطور خلال تلك الفترة.

الفنان إسماعيل مختار كان قد تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٦، حيث شهد البيت الفني خلال فترة توليه لإدارته نجاحات عديدة سواء في مستوى العروض المقدمة أو عدد العروض المنتجة خلال العام، والتي وصلت العام الماضي إلى تقديم ٧٠ عرض ما بين إعادة لعروض ناجحة، وافتتاح عروض جديدة.