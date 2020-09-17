AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عاطل يسرق كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء بالنزهة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:29 م
المتهم بسرقة كابلات
المتهم بسرقة كابلات كهربائية
Advertisements
محمد صبري

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط كمية من الكابلات الكهربائية بحيازة عاطل لقيامه بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة.

 فقد تمكنت قوة تابعة لمباحث تأمين الطرق أثناء المرور بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (3 قطع من كابلات الكهرباء -  منشار حديدى) محملة على دراجة نارية "تروسيكل" قيادة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج). 

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "القطع" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط لص أثناء سرقة سيارة مواطن بالنزهة

ضبط لص سرق كابلات نحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بجسر السويس

حبس لص سرق كابلات نحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية في جسر السويس

أثناء مرور قوة أمنية.. ضبط عاطل اقتحم شقة مسنة فى النزهة لسرقتها

بأسلوب المغافلة.. حبس عاطل سرق سيارة أحد المواطنين بالنزهة

تجديد حبس سارق الكابلات النحاسية في جسر السويس

ترشيحاتنا

لمدة 4 سنوات.. القبض على شاب يعمل طبيبًا لمدة 4 سنوات دون حصوله على الثانوية العامة.. تفاصيل

940 ألف ضحية.. الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 30 مليون حالة

قطع مياه الشرب غدًا عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

أهم الأخبار: تحرير مصريين مختطفين في ليبيا.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات البرلمان.. ارتفاع أسعار الذهب

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أبرز المناقشات

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 عرضاً.. دراسة توضح ظاهرة فيروس كورونا ممتد الأعراض

شاهد ..الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

عادة ليلية تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا