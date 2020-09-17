عاطل يسرق كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء بالنزهة





تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط كمية من الكابلات الكهربائية بحيازة عاطل لقيامه بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة.





فقد تمكنت قوة تابعة لمباحث تأمين الطرق أثناء المرور بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (3 قطع من كابلات الكهرباء - منشار حديدى) محملة على دراجة نارية "تروسيكل" قيادة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).





بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "القطع" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.