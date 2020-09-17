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أخبار العالم

بعدما طالبه 100 قيادي بـ النهضة بالاستقالة.. أول رد فعل من الغنوشي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:21 م
زعيم حركة النهضة
زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي
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دعاء أبوهشيمة
أعرب زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، عن رفضه دعوة 100  شخصية قيادية من حركته طالبته بالاستقالة وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحركة؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبا عاجل لها.

ووقع نحو 100 قيادي في حركة النهضة بتونس، على عريضة بعنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، طالبوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المزمع عقده نهاية العام الحالي.

وقد أكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين".

وأفاد النائب عن الحركة سمير ديلو أحد الموقعين على الوثيقة،بأنها تتضمن طلبا صريحا موجها للغنوشي رئيس البرلمان، بأن يعلن بشكل صريح عدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة وعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن ديلو قوله في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "إن الموقعين على الوثيقة قد التزموا بعدم التعليق عليها إلى حين أن يبادر الطرف الموجهة إليه الوثيقة وهو رئيس الحركة أو من ينوب عنه، بالتفاعل معها والتعليق عليها". 

ويتزعم الغنوشي (79 عاما) حركة النهضة منذ بداية نشاطها قبل نحو خمسين عاما ومنذ إعلان تأسيسها أيضا رسميا عام 1981 قبل أن تنال اعتراف السلطة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بخصمهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وشهدت حركة النهضة انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع "الإخوان" على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.
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