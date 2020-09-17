محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، طريق المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ تنفيذ شركة المقاولون العرب_ فرع سيناء واشتملت الأعمال علي الرصف والتخطيط ومشايات علي جانبي الطريق بالإضافة للإنارة وأعمال التشجير واللاند اسكيب بلغت تكلفة تلك الأعمال 6 مليون جنيه .





شهد الإفتتاح اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والمهندسة دعاء حمزة رئيس قطاع خليج العقبة بهيئة الأبنية التعليمية، وحنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.





كما افتتح المحافظ طريق جامعة الملك سلمان تنفيذ شركة المقاولون العرب _ فرع سيناء بالإضافة لاعمال الإنارة والمشايات واللاند سكيب بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه .





وأكد محافظ جنوب سيناء ان هذه الأعمال تمت عن طريق الجهاز التنفيذي للمدينة وتم تنفيذ الطرق والانارة طبقا لاعلي المواصفات العالمية لتتماشي مع الصرحين التعليميين الكبيرين ومدينة السلام العالمية شرم الشيخ.