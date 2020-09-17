AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، طريق المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ تنفيذ شركة المقاولون العرب_ فرع سيناء واشتملت الأعمال علي الرصف والتخطيط ومشايات علي جانبي الطريق بالإضافة للإنارة وأعمال التشجير واللاند اسكيب بلغت تكلفة تلك الأعمال 6 مليون جنيه .

شهد الإفتتاح اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والمهندسة دعاء حمزة رئيس قطاع خليج العقبة بهيئة الأبنية التعليمية، وحنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

كما افتتح المحافظ طريق جامعة الملك سلمان تنفيذ شركة المقاولون العرب _ فرع سيناء بالإضافة لاعمال الإنارة والمشايات واللاند سكيب بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه .

وأكد محافظ جنوب سيناء ان هذه الأعمال تمت عن طريق الجهاز التنفيذي للمدينة وتم تنفيذ الطرق والانارة طبقا لاعلي المواصفات العالمية لتتماشي مع الصرحين التعليميين الكبيرين ومدينة السلام العالمية شرم الشيخ.
 اقرا ايضا : 
محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فودة :"جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ منارتان للعلم"

محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الجارية بطور سيناء

فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بنطاق جامعة الملك سلمان وتطوير الهضبة بشرم الشيخ

فودة: جامعة الملك سلمان غيرت وجه طور سيناء.. وبداية حقيقية للتنمية

جامعة الملك سلمان تتلقى طلبات الالتحاق حتى 31 الجاري

فودة يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ استعدادا للافتتاح قريبا

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. بكتيريا خطيرة تظهر بسبب حفظ البيض في باب الثلاجة

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين و أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه ومرتضى يكشف سبب هروب مدرب الزمالك | فيديو

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

940 ألف ضحية.. الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 30 مليون حالة

"ديسابر" البديل.. فيريرا يقترب من خلافة كارتيرون في الزمالك

تقرير جزائري: الأهلي حسم صفقتي البلايلي وبدر بانون

AdvertisementS

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

"ديسابر" البديل.. فيريرا يقترب من خلافة كارتيرون في الزمالك

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تعلن اختبارات كورونا.. وبدر خلف يثير الجدل باختبار حمل

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟

فوائد النوم المبكر مذهلة على الصحة