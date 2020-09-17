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رياضة

الأهلي يحسم موقف أجانب الفريق قبل بداية الموسم الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:59 م
الأهلي
الأهلي
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القسم الرياضي
واصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، اجتماعاتها بهدف مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومحاولة تسويق اللاعبين الذي يرغب الجهاز الفني في التخلي عنهم.

وتم منح أكثر من وكيل لاعبين وشركات متخصصة الضوء الأخضر لبدء تسويق الثنائي جيرالدو وجونيور أجايي وبالفعل تم عرضهما علي اكثر من نادي خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن حتى الآن ليس هناك جديد.

واستقرت اللجنة على الإبقاء علي ديانج وبادجي ومعلول فقط وهناك تفكير في موقف وليد ازارو خاصة مع تغير النظرة ناحيته بضرورة تجديد تعاقده ومنحه فرصة المشاركة أساسيًا في الموسم المقبل بدلًا من التعاقد مع مهاجم آخر.

وتحاول لجنة التخطيط التعاقد مع أكثر من صفقة لدعم الفريق حيث يدخل في الإطار محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة ومعه أسامة جلال ومحمود جاد من إنبي وغيرهم.
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