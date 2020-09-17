بهذه الإطلالة.. نسرين أمين تودع الصيف

نشرت الفنانة نسرين أمين مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت نسرين أمين في الصور خلال قضائها العطلة الصيفة علي احد الشواطي، مرتديه قميص بينك، وشورت جينز.
يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين "الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.