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فوائد الثوم المطبوخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد  الثوم  من المواد الغذائية التى لها دورًا في تشكيل حاجز حماية فى جسم الإنسان يكون مضادا للأكسدة، حيث إنه عند تناول الثوم فإن أجسامنا تحصل على الكثير من الفوائد.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد تناول الثوم  على الريق، وفوائد تناول الثوم المشوى ، وفوائد الثوم المسلوق، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.


1- تنظيم مستوى الكوليسترول .
2- تنظيف الشرايين وحماية الجسم من مشاكل القلب والشرايين.
3- تحسين مستوى ضغط الدم وإعادة توازنه.
4- تأمين الدفاعات الطبيعية للجسم وتقوية جهاز المناعة.
5- منع المعادن الثقيلة من التغلغل في جسمكم.
6- المساعدة في تقوية وصلابة العظام ومقاومتها.
7-  تحسين الأداء الرياضي.
8- إطالة عمر الخلايا.
9-  بسبب محتواه الغذائي المرتفع يساعد الثوم على التخلص من التعب.
10- يعالج التهاب العضلات والمفاصل والعمود الفقري يخفف من التشنجات المصاحبة لهذه الحالات.
11- ينظف الكبد والجسم بشكل عام من السموم والفضلات ويقي من انسداد عصارة البنكرياس.
12- تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين B6.
13- يفيد في الوقاية من التهابات اللثة وتكسر الأسنان.

فوائد الثوم المسلوق:

تناول الثوم المسلوق يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، حيث يعمل الثوم على تعزيز وظيفة جهاز المناعة  ويحمى من الأصابة بنزلات البرد، كما يحسن مستويات الكوليسترول في الدم،و يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ،يقلل الثوم من خطر مرض الزهايمر والخرف، يحسن صحة العظام، زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، يحد من  التهاب البروستاتا عند الرجال.

فوائد تناول الثوم المشوى:

1يساعد فى القضاء على الجذور الحرة التى تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.
2كما يعزز من سلامة القلب من خلال تعزيز الدورة الدموية في الجسم.
3-الثوم يحتوي على مكونات تمنع شيخوخة الدماغ، دون أن تكلف شيئًا. 
4ويقل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن الذين يستهلكون الثوم بكثرة، فيما يمكن للشباب الاستفادة منه في تحسين الذاكرة وزيادة الإنتاجية.




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