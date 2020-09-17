دار الإفتاء: غدا الجمعة أول أيام شهر صفر لعام 1442هجرية

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الخميس التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وأوضحت دار الإفتاء أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.





وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، هو أول أيام شهر صفر.