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رياضة

الأهلي والزمالك والكاف يضعون منتخب مصر فى ورطة قبل مباراة توجو .. تفاصيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:31 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
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يسرى غازى
يواجه معسكر منتخب مصر الوطني الأول المقرر انطلاقه يوم 9 نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أزمة حقيقية.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إنه فى حال بلوغ فريقي الأهلي والزمالك نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد له يوم 6 نوفمبر القادم لن يستطيع حسام البدرى وجهازه المعاون إقامة مباراة ودية تحضيرا لمواجهة توجو لاسيما وأن القوام الأساسي من منتخب الفراعنة الكبار من قطبي الكرة المصرية.

أوضح أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وضع منتخب مصر الأول فى ورطة بعد تغيير أجندة مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية وترحيلها من شهر سبتمبر القادم إلى نوفمبر المقبل فى ظل مشاركة فريقين من مصر الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر الأول إلى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري يمتلك فى رصيده نقطتين من التعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كان 2021 بالكاميرون.
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