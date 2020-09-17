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رياضة

تحت أمر بيراميدز| ناصر منسي: مصطفى محمد ومروان محسن من المهاجمين الجيدين في مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:57 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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محمد رشاد
كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، موقفه من العودة مرة أخرى إلى صفوف بيراميدز، بعد انتهاء الإعارة من الفريق العسكري ، الذي انتقل إليه معارًا، منذ بداية الموسم الماضي.

وقال منسي خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا معار من نادي بيراميدز لمدة سنة، وتحت أمر النادي في أي وقت ، لو أرادو مني العودة فأنا متواجد، ولكن لم يتواصل معي أحد للعودة حتى الآن".

وأكمل: "خرجت من مباراة اليوم أمام المصري للإصابة، وضغط المباريات الحالي يؤثر على جميع اللاعبين ، كل 3 أيام مباراة شيء صعب جدًا، ورغم الأداء الجيد لكن لا يوجد حظ ، هناك مهاجمين جيدين جدًا في مصر مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ومروان محسن لاعب الأهلي".

وتعادل طلائع الجيش مع المصري، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
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