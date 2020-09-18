البورصة تربح 300 مليون جنيه في أسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ٣٠٠ مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى ٦١٧.١ مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى ٦١٦.٨ مليار جنيه.





وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.