البورصة تربح 300 مليون جنيه في أسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ٣٠٠ مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى ٦١٧.١ مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى ٦١٦.٨ مليار جنيه.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.