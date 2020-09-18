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مرأة

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرص المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لهما برفقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني.


تألقت مي عمر في الصورة بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا قصيرا للغاية ذا اكمام مكشوفة باللون الأسود ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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فيما لفتت مي عمر  الأنظار بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها.

بينما ظهرت دينا الشربيني بشورت بسيط باللون الأبيض ونسقت معه بلوزة ملفتة ذات أكمام مكشوفة باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة.

كما بدت بخصلات شعرها البني المموج، ووضعت دينا الشربيني مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.
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