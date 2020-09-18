فحص 260 مرشحا لمجلس النواب بمستشفيات القليوبية

استقبلت مستشفيات القليوبية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى المجلس الطبى العام ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة ومستشفى بنها التعليمى ببنها ومستشفى قليوب التخصصى ومستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة ومستشفى شبين القناطر المركزى ومستشفى طوخ المركزى المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبى الشامل الذى نصت عليه الهيئة.





وقالت الدكتور صفاء فرج الأشقر مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية أنه تم استقبال 30 مرشحا مرشحا جديدا لإجراء الفحص الطبى لهم ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 260 مرشحا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.





وأغلقت محكمة بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الأول حيث تقدم 60 مرشحا محتملا بأوراقهم منهم 16 عن الأحزاب المختلفة وذلك بـ 6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا.





وجاء توزيع المرشحين على الدوائر بواقع 14 مرشحا في مركز ومدينة بنها وكفر شكر، و 13 بطوخ وقها، و11 بشبرا الخيمة، و10 بـ قليوب والقناطر الخيرية، و 6 الخانكة والخصوص والعبور، و6 بشبين القناطر، بينهم 9 سيدات، و13 مرشحًا لمستقبل وطن، و2 للشعب الجمهوري، و2 لحماة وطن، ومرشح واحد لكل من الوفد والحرية و الجيل الديمقراطى.





وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين على المقاعد الفردية، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد، وتضم مركز بنها، وكفر شكر، وقسم أول بنها، وقسم ثان بنها.





والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثان شبرا الخيمة.





فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب، وقسم قليوب، والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.