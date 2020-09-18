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أخبار العالم

قناة عبرية: قطر تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:33 م
قناة عبرية: قطر تسعي
قناة عبرية: قطر تسعي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
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سمر صالح
قالت قناة "كان" العبرية اليوم الجمعة أن قطر تسعي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤكدة أن الدور الذي تلعبه الدوحة في قطاع غزة يهدف فى المقام الأول للتقارب مع إسرائيل.

وتابعت القناة، إن هدف ضخ قطر التمويلات القطرية لحركة حماس في القطاع للمساهمة في الحوار بين إسرائيل وحماس.

وصرح سفير الدولة الخليجية لدى الولايات المتحدة ، الشيخ مشعل بن أحمد آل ثاني ، في مقابلة في واشنطن ، "إذا كانت الظروف مناسبة ، فلا مانع من تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل " يأتي ذلك على خلفية الاتفاقيات الموقعة هذا الأسبوع بين إسرائيل والإمارات والبحرين. 

في غضون ذلك ، علق سفير السودان لدى الولايات المتحدة ، نور الدين ساتي ، على نائب سفير السودان لدى الولايات المتحدة في حفل التوقيع بواشنطن أمس بين إسرائيل والإمارات والبحرين. 

وأضاف في مقابلة مع قناة سكاي الناطقة بالعربية أن "السلام في مصلحة المنطقة وسيؤدي إلى الاستقرار". 
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