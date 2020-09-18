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حوادث

مزنوق فى فلوس وبيعمل سبوبة مع الإخوان .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:39 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عید حيث وصفوه بالإخوانى العميل ، وقال احد رواد السوشيال ميديا : “عاد مجددا للظهور في ثوب إخواني .. تقريبا مزنوق في فلوس ومش لاقي سبوبة يمشي بيها حاله خلال الفترة الحالية .. فشاف الإخوان بتروج لأيه وقال في نفسه يالا رزق ليا ولعيالي “.

وقال آخر : "جمال عيد مازال يبيع نفسه لمن يدفع أكثر حتى ولو كان الشيطان ذاته فهو مجرد عبد للدولارات ولا يكف عن إسترضاء مموليه حتى ولو كانوا من الإرهابيين والقتلة .. أهم حاجة يلاقي فلوس عشان مصاريف بنته بأمريكا غير كده أي حاجه ولا تفرق معاه ".

وكتب آخر ؛ "الإخواني الكذاب جمال عيد مازال ينسج خيالات حول تعرض المواطنين للتضييق وتدهور أوضاعهم الإقتصادية .. ولكن هيهات أيها العميل أن تلاقي آذانا صاغية لأكاذيب ومزاعمك ".

وأضاف فى تعليق آخر : "جمال عيد أكتر شخص يحظى بإحتقار المواطنين فهو لا يعرف طريقة سوى خيانة الوطن طمعا لتحقيق أغراضه الدنيئة فلا يجد سوى إسطواناته القديمة حول دفاعه عن المضطهدين والتي ثبت آلاف المرات عدم صحتها أمام الرأي العام لماذا لا تستجيب الجهات المعنية بالدولة لمطالب الشرفاء بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الكذاب الذي لا يعرف سبيلا سوى السعي لتدمير الأوطان .. أيضا لماذا
يعيش هذا التافه طليقة وهو يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون المحاولاته الدائمة تخريب العقول وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ".


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