أسهل طريقة لـ عجينة السكر بدون جيلاتين

عجينة السكر أو الفوندان الملفوف هو مسحوق يستخدم لتغطية الكعك والكب كيك والبسكويت وغيرها من الحلويات، هناك أنواع عديدة من أقراص سكرية، ولكن اليوم، يمكنك صنع أقراص سكرية (الفوندان الملفوف أو عجينة السكر) مثل العجين الحلو.

ويضاف الجلسرين والجلوكوز الجيلاتين والسمن؛ لجعل العجين ليِّنًا، ويضاف السكر المثلج لجعله حلوًا، وبالطبع تلوين الطعام؛ لصنع ألوان مختلفة من عجينة السكر.

طريقة عمل عجينة السكر أو أقراص الفوندان



الكمية: 1.100 جرام

وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطهي: 5 دقائق

الوقت الإجمالي: 35 دقيقة





من السهل صنع عجينة السكر أو الفوندان محلية الصنع ويمكنك استخدامها لتزيين الكعك والكعك والبسكويت وأنواع أخرى من الحلوى.

أسهل طريقة لعمل عجينة السكر بدون جيلاتين

تبدع ربة المنزل فى كيفية إعداد عجينة السكر، وذلك من أجل تزيين التورتة، لذلك يقدم لك الشيف حسن أسهل طريقة لعمل عجينة السكر بدون جيلاتين.

مقادير عجينة السكر بدون جيلاتين

4 أكواب من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الڤانيليا البودرة.

ألوان غذائية طبيعية بودرة أو سائلة حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة السكر بدون جيلاتين

في وعاء نضع كوب الزبدة ثم نخفقه جيدًا حتى يصبح قوامه مثل الكريمة.

نضع الڤانيليا ثم نقلبها مع الزبدة.

نضيف النشا ثم نخلطه مع الزبدة والڤانيليا جيدًا.

نضيف بعد ذلك السكر بالتدريج حتى تتكون ادينا عجينة لينة يسهل فردها وتشكيلها.

نضيف الألوان مع ملاحظة تقسيم العجينة أولًا على حسب عدد الألوان التي سوف نستخدمها ومقدار كل لون.

