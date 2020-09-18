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سابقة لنادي أسوان.. ناقد رياضي: الزمالك لم يكن لديه فرصة للمنافسة على الدوري.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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إسراء صبري
علق أحمد درويش، النقاد الرياضي، على هزيمة نادي الزمالك أمام نادي أسوان، قائلا: "هزيمة اليوم تعد سابقة لنادي أسوان".

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدوري هذا العام محسوم منذ فترة، معقبا: الأزمات التي شهدها نادي الزمالك في بداية الدوري ساهمت في جعل الأهلي يحسم بطولة الدوري.

واستطرد: "لولا أزمة كورونا وتعطل قطار النادي الأهلي بعدها كان في استطاعة الأهلي أن يحسم الأمر قبل هذه الفترة بكثير، معقبا: الزمالك لم يكن لديه أي فرصة للمنافسة على الدوري هذا العام.

وأكمل: خسارة نادي الزمالك من أسوان وفي القاهرة يعتبر سابقة، مشددا على أن الزمالك وقع في أزمة كبيرة حاليا بعد رحيل كارتيرون بدون سابق إنذار.
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