سابقة لنادي أسوان.. ناقد رياضي: الزمالك لم يكن لديه فرصة للمنافسة على الدوري.. فيديو

علق أحمد درويش، النقاد الرياضي، على هزيمة نادي الزمالك أمام نادي أسوان، قائلا: "هزيمة اليوم تعد سابقة لنادي أسوان".
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدوري هذا العام محسوم منذ فترة، معقبا: الأزمات التي شهدها نادي الزمالك في بداية الدوري ساهمت في جعل الأهلي يحسم بطولة الدوري.
واستطرد: "لولا أزمة كورونا وتعطل قطار النادي الأهلي بعدها كان في استطاعة الأهلي أن يحسم الأمر قبل هذه الفترة بكثير، معقبا: الزمالك لم يكن لديه أي فرصة للمنافسة على الدوري هذا العام.
وأكمل: خسارة نادي الزمالك من أسوان وفي القاهرة يعتبر سابقة، مشددا على أن الزمالك وقع في أزمة كبيرة حاليا بعد رحيل كارتيرون بدون سابق إنذار.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدوري هذا العام محسوم منذ فترة، معقبا: الأزمات التي شهدها نادي الزمالك في بداية الدوري ساهمت في جعل الأهلي يحسم بطولة الدوري.
واستطرد: "لولا أزمة كورونا وتعطل قطار النادي الأهلي بعدها كان في استطاعة الأهلي أن يحسم الأمر قبل هذه الفترة بكثير، معقبا: الزمالك لم يكن لديه أي فرصة للمنافسة على الدوري هذا العام.
وأكمل: خسارة نادي الزمالك من أسوان وفي القاهرة يعتبر سابقة، مشددا على أن الزمالك وقع في أزمة كبيرة حاليا بعد رحيل كارتيرون بدون سابق إنذار.