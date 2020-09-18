سابقة لنادي أسوان.. ناقد رياضي: الزمالك لم يكن لديه فرصة للمنافسة على الدوري.. فيديو

علق أحمد درويش، النقاد الرياضي، على هزيمة نادي الزمالك أمام نادي أسوان، قائلا: "هزيمة اليوم تعد سابقة لنادي أسوان".



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدوري هذا العام محسوم منذ فترة، معقبا: الأزمات التي شهدها نادي الزمالك في بداية الدوري ساهمت في جعل الأهلي يحسم بطولة الدوري.



واستطرد: "لولا أزمة كورونا وتعطل قطار النادي الأهلي بعدها كان في استطاعة الأهلي أن يحسم الأمر قبل هذه الفترة بكثير، معقبا: الزمالك لم يكن لديه أي فرصة للمنافسة على الدوري هذا العام.



وأكمل: خسارة نادي الزمالك من أسوان وفي القاهرة يعتبر سابقة، مشددا على أن الزمالك وقع في أزمة كبيرة حاليا بعد رحيل كارتيرون بدون سابق إنذار.

