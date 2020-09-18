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فن

أشرف عبدالباقي: أقدم دورًا مختلفًا في سقراط ونبيلة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:31 م
اشرف عبدالباقي
اشرف عبدالباقي
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سعيد فراج
قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه سيبدأ تصوير فيلم "سقراط ونبيلة" مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج هشام الشافعي وتأليف عبدالحميد كمال.

وأوضح أشرف عبدالباقي، في تصريحات لبرنامج "أون سيت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، أنه يجسد في الفيلم دور والد نبيلة وهي شخصية جديدة يقدمها في أعماله.

من جهة أخرى، يجرى حاليا الفنان أشرف عبد الباقي، بروفات عمل مسرحية جديدة بعنوان "اللوكاندة"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في أواخر الشهر الحالي. 

المسرحية يتقاسم بطولتها الفنان حمدى الميرغنى، وويزو، ومن المقرر أن يتم عرضها فى مسرح الريحانى وإخراج أشرف عبد الباقى. 

وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس. 

ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.
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