لاعب أسوان بعد الفوز على الزمالك: الجماهير تطالبنا بإفريقيا

كشف محمد جابر ميدو لاعب فريق الكرة بنادي أسوان عن طموحات جماهيره بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية آخرها اليوم على حساب الزمالك.





أسوان نجح في الفوز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة في الجولة الـ28 من المسابقة المحلية.





وقال محمد جابر ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كلما نفوز الطموح يرتفع، والناس تتحدث معنا من أسوان وتطالبنا بالمشاركة في إفريقيا بعد الفوز المتتالي، (براحة يا جماعة مش كده)".