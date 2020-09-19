إنجازات الثقافة في عهد السيسي.. الإبداع يجوب محافظات مصر.. معارض كتب في كل قرية.. مواقع ثقافية ومتاحف في كل الأقاليم



حراك فكري وفني شهدته الثقافة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة، واهتمامه اهتماما خاصا بالثقافة لقدرتها على التصدي للإرهاب، والأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات المتطرفة في عقول الأبناء.









وحققت الثقافة خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات، وارتكز العمل الثقافي إلى خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذى يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع، ‘لى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.









وامتدت البرامج المتنوعة التى قدمتها وزارة الثقافة إلى مختلف المحافظات وسعت إلى نشر المعرفة والتنوير لحماية المجتمع من أخطار التطرف والتعصب كما نجحت فى اجتذاب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، خاصة الشباب، وأتاحت الفرصة للكثيرين منهم للتعبير عن أنفسهم وإعلان عن طاقاتهم الواعدة التى تسعى لرفعة وازدهار الوطن، كما برزت ريادة مصر الحضارية إقليميًا وعالميًا، حيث أثبتت الدبلوماسية الثقافية قدرة القوى الناعمة على مد جسور التواصل بين الشعوب وإجراء حوار فكرى وفنى مع مختلف الأمم.









وفيما يلى نستعرض الإنجازات التى تمت وارتكزت إلى استراتيجية عامة تشمل 7 محاور رئيسية هي تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن، ودعم القيم الإيجابية في المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتأكيد الريادة المصرية أمام دول العالم من خلال القوى الناعمة، مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافي.









تطوير المؤسسات الثقافية

تم إحلال وتجديد بعض المنشأت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، إضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية منها، حيث تم افتتاح وإعادة تشغيل 21 مركزا ثقافيا هى "دار الكتب بباب الخلق، قاعة الاطلاع بدار الكتب والوثائق القومية، استعادة مكتب الهيئة العامة للكتاب ببيروت، منفذ بيع هيئة الكتاب بجامعة بني سويف، متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، مكتبة البحر الأعظم،مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، قصور ثقافة السينما بجاردن سيتى - الرديسية بأسوان – قنا – الاقالتة وحوض الرمال بالأقصر – بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية - دمنهور إلى جانب مسارح الطليعة – العرائس - الكوميدي - الشباب والغد، كما تم تدشين الدراسة بالمعهد العالي لفنون الطفل ومدرسة الفنون ومركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، إضافة إلى تأسيس فروع لأكاديمية الفنون في محافظة أسيوط بالتعاون مع جامعتها ومحافظة الغربية ودمياط الجديد ومعهد عالي للسينما ببرج العرب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأيضًا العمل على إنشاء معهد عالي للفنون الإفريقية وقسم خاص للدراسات الحرة يتبع الكونسرفتوار، وفي ذات السياق تم أيضا إعادة هيكلة لجان المجلس الأعلى للثقافة ليعمل على أداء دوره بالشكل الأكمل ووضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية.













تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع

ويهدف إلى غرس قيم المواطنة في المجتمع بالتواصل الإيجابي والمباشر مع المواطنين بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وفي هذا الإطار نفذت وزارة الثقافة 78089 نشاطًا متنوعًا تضمنت أمسيات، ندوات، صالونات، مؤتمرات ثقافية، معارض تشكيلية، عروضا سينمائية ومسرحية وفنية استفاد منها بشكل مباشر ملايين المواطنين فى مختلف أرجاء مصر من أهمها "السوشيال ميديا وحروب الشائعات، مئوية السادات بطل الحرب والسلام، أكتوبر 73 بطولات تتوارثها الأجيال ، العلاقات الثقافية المصرية السودانية ، العلاقات المصرية الإفريقية ، مصر والوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل من 1955 – 1979 ، الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية، منتدى الحوار الثقافي، الاحتفال بمئوية ثورة 1919، صالون الشباب في مجالات الفنون التشكيلية المتنوعة التصوير، الرسم، النحت، الفنون الرقمية (التصوير الضوئي- الكمبيوتر جرافيك)، الخزف، الفنون التفاعلية، سلسلة معارض كنوز متاحفنا الفنية والتي تروي جزء من حقب زمنية مرت بتاريخ مصر، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والفنية التى تعمل على غرس قيم الانتماء الوطني منها مسابقة الانتماء الوطني في التأليف المسرحي، مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب في الغناء – التلحين – التأليف - التوزيع الموسيقي.





وفي إطار مجابهة التعصب تم تنفيذ برنامج مكافحة التطرف بالمنيا بالتعاون مع المحافظة ووزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وشمل محاضرات، ندوات، حلقات بحثية، أمسيات شعرية، معارض فنية ، ورش للفنون والحرف اليدوية وعروض فنية في 44 قرية موزعة على مراكز المنيا تستمر حتى يوليو 2020 منها 190 فعالية في 15 قرية، كما تم التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة رؤية تحتوي على عدة إصدارات توعوية وتم إصدار أول كتابين الأول بعنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة" والثانى "حوار الثقافات بين الشرق والغرب" ويتم توزيعها بالمراكز الثقافية بالمحافظات، كما تم تنظيم بعض الندوات الثقافية التى تناقش محتوى الإصدارات بحضور الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.









كذلك تم تحويل شعبة مسرح المواجهة والتجوال إلى فرقة متخصصة تتبع البيت الفنى للمسرح، وتم إنتاج عروض تم اختيارها بعناية تهدف إلى التثقيف والتنوير لمحاربة الفكر المتطرف ويتم تقديمها فى جميع أرجاء مصر بما فيها المناطق الحدودية والنائية ، واستمرارا للصحوة التى يشهدها المسرح المصرى أعيدت الاضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها لتحقق لافتات كامل العدد فى إشارة لاستجابة المجتمع لخطوات اعادة تشكيل الوعى.









العدالة الثقافية

وفى محور تحقيق العدالة الثقافية، والذى يهدف إلى توزيع الخدمات الثقافية فى مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن باعتبار الثقافة حقا أصيلا لكل المواطنين وتم تنفيذ عدة برامج هى:

أولا: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا:

وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكى أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية، حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، الوادى الجديد.





ثانيا برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية:

ويعتمد على دعم قيم الإنتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية، حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب اقامة أسابيع للدمج الثقافى بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.









ثالثا: برنامج القوافل الثقافية

وتهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع، حيث نفذت الوزارة 443 قافلة للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.









رابعا: تنفيذ احتفالات عاصمة الثقافة المصرية

قررت وزارة الثقافة اختيار المحافظة التى تحتضن مؤتمر أدباء مصر عاصمة للثقافة المصرية وحملت مرسى مطروح اللقب فى عام 2019 بالتزامن مع افتتاح الدورة 33 من المؤتمر، حيث أقيم خلال العام 136 فعالية ثقافية وفنية بالمحافظة تضمنت أشكالا أدبية وفنية متعددة، إلى جانب أسابيع ثقافية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأخرى لذوي القدرات الخاصة، كما تم إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020 فى افتتاح الدورة 34 من المؤتمر.









خامسا: إعادة احياء نشاط مراسم سيوة واستحداث مراسم النوبة

وهى مراسم دائمة تقوم بتنظيمها سنويًا الهيئة العامة لقصور الثقافة وتقع بواحة سيوة بمطروح توقفت لفترة وتم إعادة إحياء نشاطها، بالإضافة إلى استحداث مراسم النوبة بهدف تسجيل وتوثيق عادات وتقاليد وتراث أسوان والنوبة من خلال لوحات فنية تشكيلية.









سادسا: تنمية جنوب الوادي

استهدفت خطة تنمية جنوب الوادى 19 قرية بالمنيا وبني سويف، حيث تم الانتهاء من تدريب 356 فتاة على الحرف اليدوية التراثية والتقليدية التى تعد أحد عناصر ومفردات الهوية.









سابعا: معارض الكتاب بالمحافظات

تم تنظيم 55 معرضا للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية منها معرض رأس البر الأول للكتاب، معرض دمياط الأول للكتاب، معرض طنطا الثالث للكتاب، معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، معرض دمنهور الرابع للكتاب، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، معرض دسوق السادس للكتاب، معرض بوسعيد الثالث للكتاب، معرض فيصل الثامن للكتاب، معرض سمالوط للكتاب، معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بأسوان، معرض الكتاب بقصر ثقافة أسيوط، معرض الكتاب بجامعة السادات بالمنوفية، معرض الكتاب الأول بمركز شباب التمساحية بأسيوط، ومعرض الكتاب الأول بالحوامدية في الجيزة.









ثامنا: المهرجانات التي تم تنظيمها

مهرجان السينما الأفريقية بالأقصر، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بأسوان، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، المهرجان القومي للمسرح المصري، المهرجان القومي للسينما المصرية، المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية، مهرجان تعامد الشمس، مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للعاهد والكليات المتخصصة، ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، ملتقى البرلس للرسم، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.









أنشطة ذوى القدرات الخاصة

تم تنفيذ 2987 نشاطا متنوعا لذوي القدرات الخاصة بما يساهم في تعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية، منها تشغيل قاعات للمكفوفين بدار الكتب وتجهيزها بأجهز تكنولوجية متطورة، مطبوعات بطريقة برايل، افتتاح فصول لتنمية الموهب لذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية والمركز الثقافى بطنطا، إضافة إلى قبول 55 طالبا من ذوي الهمم لثقل موهبتهم الفنية بأكاديمية الفنون وإصدار مجلة قطر الندى كل ثلاث أشهر بطريقة برايل، وبالفعل تم تقديم 4 أعداد إلى جانب عروض مسرحية من خلال فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة.









تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين

قامت وزارة الثقافة برعاية عشرات الموهوبين في مختلف المجالات من خلال مراكز تنمية المواهب التي بدأت في التوسع بها في مختلف أقاليم مصر، بجانب تحفيزهم من خلال جوائز المسابقات التي يتم الإعلان عنها أو عن طريق الدعم اللوجيستي لهم، إضافة إلى استكمال ورشة "ابدأ حلمك" لتدريب وتبنى شباب الموهوبين على فنون المسرح المختلفة، وبدأ تعميم التجربة على محافظات مصر وتم تخريج الدفعة الثانية من الدارسين به في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2019 وبلغ عددهم 170 فنانا، كما تم تدشين تدريب الدفعة الثالثة بمشاركة 60 متدربا جديدا، أما في المحافظات بدأت أولى مراحل المشروع في سبتمبر 2018 بمحافظات الشرقية وأسيوط والفيوم وتم قبول 166 شابا، وتشجيعًا للمبدعين والنابغين تم زيادة قيمة جوائز النيل في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية لتكون قيمة كل جائزة 500 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه، وفي إطار التأكيد على ريادة مصر الثقافية تم استحداث جائزة النيل العربية ضمن جوائز الدولة تمنح لأحد المبدعين العرب وقيمتها 500 ألف جنيه، كما تم زيادة قيمة جائزة ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية إلى 250 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، وذلك للارتقاء بفن الرواية العربية وتحفيز المبدعين فى هذا المجال.









تأكيد ريادة مصر الثقافية عالميا

تعمل وزارة الثقافة على تنفيذ محورين، الأول تنفيذ فعاليات دولية داخل مصر، حيث تم تنظيم أكثر من 20 حدثًا دوليا من أهمها دورة اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمقر الجديد في مركز مصر للمعرض الدولية بالتجمع الخامس وحلت عليها جامعة الدول العربية كضيف شرف والدكتور ثروت عكاشة والدكتورة سهير القلماوي، شخصيتا الدورة، وأقيمت بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية بإجمالي 750 دار نشر عربية وأجنبية و1274 ناشرا، وشهدت الفعاليات حضور 3 ملايين زائر خلال فترة الانعقاد، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية للموسيقى والغناء، مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي، ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مهرجان الطبول الدولي، إعادة احياء بينالى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية، إقامة الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني بالتعاون مع وزارتا الشباب والرياضة والسياحة، كما استضافت مصر عددا من الفعاليات الدوليها منها الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف (الوايبو)، ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الدورة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، والدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربى، والذى فازت فيه مصر بجائزة عن عرض الطوق والأسورة.









أما البرنامج الثاني وتلبية الدعوة للمشاركة فى تظاهرات دولية في الخارج، حيث امتدت قوى مصر الناعمة لأكثر من 80 دولة حول العالم وكان من أهم المشاركات تنفيذ فعاليات فنية بمدينتي روما وفيتربو بإيطاليا لمدة 6 أشهر من يونيو 2019، افتتاح الموسم الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما، إقامة فعاليات فنية بالمملكة العربية السعودية بصفة تبادلية لتعزيز التعاون بين البلدين ومشاركات الفرق الفنية التابعة للوزارة في الأحداث الفنية والثقافية بدول (شرق آسيا- وأوربا والأمريكيتين) إضافة إلى 17 مشاركة بمعارض دولية للكتاب، حيث حلت مصر كضيف شرف لأول مرة على معرض بلجراد الدولي للكتاب بصربيا، مشاركة أولى بمعرض نيروبي الدولي للكتاب بكينيا، معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بكل من ألمانيا، عمان، الخرطوم، الشارقة، نيودلهي، باريس، سالونيك إلى جانب المشاركة في عدد من المهرجانات الدولية منها "كورسيكا لموسيقى المتوسط، مصر على ضفاف الجانج بالهند وفعاليات الأسبوع الثقافي المصري ضمن برنامج وجدة عاصمة الثقافة العربية بمملكة المغربية، وأيضًا تمثيل مصر في منتدى أفريقيا لثقافة السلام مع قادة ورؤساء حكومات دول أفريقيا بأنجولا، تمثيل مصرى في عدد من الفعاليات الدولية منها الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (باليونسكو)، مهرجان كورسيكا الدولى لموسيقى البحر المتوسط بفرنسا، اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتونس، المؤتمر الإسلامى الحادى عشر لوزراء الثقافة بتونس، الدورة الرابعة عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادى، مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس والذى نال خلاله عرض الطوق والإسورة جائزة أفضل عرض متكامل، تنفيذ أجندة فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، حيث نفذت 264 فعالية في جميع المجالات الثقافية والفنية طوال العام منها 226 فعالية داخل جمهورية مصر العربية و28 فعالية خارج مصر بـ 11 دولة أفريقية وبرنامج أجندة فعاليات عام مصر فرنسا 2019 ضمن 25 فعالية متبادلة أقيمت في عدد من المدن الفرنسية بجانب تنظيم 84 نشاطا متنوعا داخل مصر.









دعم الصناعات الثقافية

وتهدف إلى دعم مجلات صناعة السينما والموسيقى والكتب والنشر وإعادة إحياء الحرف التراثية، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز خطط تنمية الاقتصاد المصري، حيث استمر إصدار سلسلة ما المعرفية الموجهة للشباب، إضافة إلى دعم إصدارات مكتبة الأسرة لتتراوح أسعارها ما بين 2.5 جنيه حتى 20 جنيها إلى جانب التوسع في إعداد الكتب المترجمة من اللغات الأوروبية والآسيوية والأفريقية إلى العربية ليبلغ 183 كتابا كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب على الحرف التراثية "النحاس، التطعيم بالصدف، الحلى التراثية، الخزف، الخيامية، أعمال قشرة الخشب" مجانا بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط بعد اجتياز اختبار للراغبين من سن 18 إلى 40 سنة والتحق بالبرنامج 116 فردًا بدأت تدريباتهم أكتوبر الماضي، كما تم تنظيم المبادرة في بعض المحافظات منها المنوفية 60 متدربا، مطروح 48 متدربا، وأسوان 80 متدربا.









وفي إطار دعم الصناعات الثقافية، تم تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية والتي تعمل على تسويق المنتج الثقافي وتحويله إلى منتج هادف للربح مع الحفاظ على الجودة والمستوى الراقى وكخطوة أولى بدات الوزارة إجراءات تأسيس شركتين تابعتين هما القابضة للصناعات السينمائية والقابضة للحرف التراثية كمرحلة أولى.









حماية وتعزيز التراث الثقافي

ويهدف هذا المحور إلى جمع وحماية وتوثيق تراث مصر الثقافي باعتباره جزءا أصيلا من التاريخ المصري وفي هذا الإطار نجحت الوزارة خلال العام في استراد مخطوطين قبل بيعهما في المزادات العلنية بالخارج وهما جزءان من المخطوط المخطوطة القرآنية للسلطان قنصوة الغوري، إلى جانب استرداد اطلس سديد لمحمود رائف الذي تسلمته وزير الثقافة من وزير الخارجية الألماني خلال زيارته للقاهرة، إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ مشروع "عاش هنا" لتكريم رموز مصر من المبدعين والمفكرين وتخصيص المرحلة الثانية لتسجيل بطولات القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى جانب استمرار العمل فى مشروع حكاية شارع والهادف إلى وضع لوحة تعريفية باسم الشارع ونبذة مختصرة عن اسمه وسبب التسمية أو تاريخه، وفي مجال صون التراث شاركت مصر في إدراج ملف "النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني بالتعاون مع منظمة الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) بالتعاون مع 13 دولة عربية أخرى هى البحرين، الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، الأردن، السودان، تونس، المغرب وموريتانيا، وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية.







