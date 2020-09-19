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حوادث

ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين في المنيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة – عدد من الطلقات – 49000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 لوحة معدنية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

وكان يستقل السيارة شخصين (عامل، مزارع، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة أسيوط).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها.
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