ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة – عدد من الطلقات – 49000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 لوحة معدنية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).





وكان يستقل السيارة شخصين (عامل، مزارع، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة أسيوط).