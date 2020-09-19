AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

داعية لنبذ التعصب..الإعلام الرياضى تحذر من التعرض للحياة الشخصية للرموز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
دعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى للإعلام ، كل المعنيين بالعمل الإعلامى الرياضى (مقروء-مرئى-مسموع والصفحات الالكترونية) بضرورة العمل والتعاون على عودة الروح الرياضية والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية ومتعتها التى تحفظ للرياضة المصرية مكانتها وتأثيرتها الإيجابية على قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق الى اثارة التعصب أو التشجيع على العنف وتعكير الأمن والسلم بين الجماهير ومخالفة القوانين ،وايضا التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين فى المنافسات الرياضية.

ورصدت اللجنة مؤخرا بعض الخروقات لهذه المبادئ تتضمن فى محتواها خروجا عن القيم الرياضية الإيجابية التى تضع روح المتافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

و طالبت اللجنة بدعم الروح الإيجابية مع ختام الموسم الرياضى والكروى على وجه الخصوص ، والاستعداد لموسم جديد واستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد مع مطلع العام المقبل ،لافتة أنها  ستواصل عملية الرصد لأى خروقات مستقبلية ورفع الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاتخاذ العقوبات الواجبة لمنع هذه الخروقات واستعادة الروح الرياضية الحقيقية إلى مجتمعنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. لاعب بيراميدز يعلن التمرد من أجل الأهلي.. والكاف يخطر الزمالك بموعد إعلان البلد المستضيف لـ أبطال إفريقيا

البيت الكندي ينظم ندوة اليوم عن التنمر والتعصب في الإعلام الرياضي

محمد كامل: قناة الأهلي ستشع نورا لن ينقطع.. وانتظروا مفاجآت مثيرة

كاد يتسبب في حرب بين مصر والجزائر.. مدحت العدل: الإعلام الرياضي سبب زيادة التعصب

مبادرة لنبذ التعصب.. نجوم الكرة المصرية يضعون روشتة حل الأزمة

الأهلي والزمالك تحت المنظار.. الأعلى للإعلام يشكل غرفة رصد لمتابعة مباراة القمة

ترشيحاتنا

10 و20 جنيها بلاستيك.. تعرف على موعد طبع العملات البلاستيكية

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

بعد موافقة اتحاد الكرة.. المقاصة يقيم ممرا شرفيا لـ الأهلي في مباراة الليلة

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة على الصعيد غدا.. وأمطار غزيرة بالسواحل وسيناء

بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

اقتصاد فى خطر.. موريشيوس تواجه المجهول بعد تسرب نفط من سفينة يابانية.. صور