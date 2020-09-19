تنسيق الجامعات 2020 | كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للاقتصاد .. التخصصات وشروط الالتحاق

يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإجابة على جميع تساؤلات الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بـ المعهد العالي للاقتصاد في العام الدراسي 2020/ 2021، من حيث الأقسام والتخصصات الموجودة به ، والأوراق المطلوبة للتقديم والدرجات العلمية التي يمنحها للخريجين :





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يسعى المعهد العالي للاقتصاد إلى رفع كفاءة الطلاب من الناحية العملية ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل ، و إعداد كوادر قادرة على القيام بالبحوث العلمية في كل ميادين تخصصاتهم ، من خلال المشاركة في برامج التنمية والمؤتمرات والندوات العلمية .





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أقسام المعهد :

- قسم الاقتصاد :

يعمل هذا القسم على تأهيل الخريج المتخصص للالمام بمبادئ الاقتصاد وخلق كوادر اقتصادية في المجتمع تستطيع تحليل الوضع الاقتصادي للدولة والعمل على تحليل الوضع الاقتصادي العالمي ، من خلال تنمية المهارات البحثية في المجال الميداني .





ويسعى قسم الاقتصاد إلى تخريج كوادر مؤهلة للعمل في مجالات ( القطاع المصرفي و وزارات المالية والتخطيط والتموين وغيرها من الوزارات المنوطة بالنشاط الاقتصادي ) .





- قسم العلوم السياسية :

يقوم بتأهيل الطالب المتخصص للإلمام بمبادئ العلوم السياسية ومناهج البحث فيها، ومعرفة أهم النظم السياسية وأشكال الدول ودراسة جميع المؤسسات الرسمية ( تشريعية وتنفيذية وقضائية ) والمؤسسات غير الرسمية مثل (جماعات المصالح والأحزاب السياسية ) التي تتفاعل وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في عملية صنع القرار .





ويعمل قسم العلوم السياسية على دراسة العلاقات الدولية وتطور النظام الدولي والسياسة الخارجية و المنظمات الدولية ويهتم القسم بتعريف الطالب بأهم المشكلات و القضايا السياسية العالمية و الاقليمية باللغة العربية والأجنبية من خلال مادة قراءات سياسية بلغة أوروبية لتأهيله للمناصب التي تتاح له من خلال هذا التخصص ، إضافة إلى تنمية المهارات البحثية للطلاب من خلال دراسة مناهج البحث العلمي وقاعات البحث مما يؤهلة لعمل مشروع بحثي للتخرج على درجة عالية من الكفاءة ، كما يمكن من استكمال الدراسات العليا بعد التخرج باقتدار .





ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية العامة و الأزهرية بشعبتيهما الأدبية والعلمية وما يعادلهما من الشهادات العربية والاجنبية ، كما يقبل المعهد طلاب دبلومات المدارس الثانوية نظام 3 سنوات و 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التجارية ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات ويحصل بعدها الخريجين على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والبيئة .





الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد :

- أصل شهادة الثانوية وصورة منها .

- أصل شهادة الميلاد.

- عدد 8 صور شخصية حديثة.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور لمن بلغ 19 عاما.

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

- صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر.