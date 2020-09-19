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تعليم

تنسيق الجامعات 2020 | كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للاقتصاد .. التخصصات وشروط الالتحاق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:34 م
المعهد العالي للاقتصاد
المعهد العالي للاقتصاد
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قســــم التعليـــــم
يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإجابة على جميع تساؤلات الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بـ المعهد العالي للاقتصاد في العام الدراسي 2020/ 2021، من حيث الأقسام والتخصصات الموجودة به ، والأوراق المطلوبة للتقديم والدرجات العلمية التي يمنحها للخريجين :

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يسعى المعهد العالي للاقتصاد إلى رفع كفاءة الطلاب من الناحية العملية ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل ، و إعداد كوادر قادرة على القيام بالبحوث العلمية في كل ميادين تخصصاتهم ، من خلال المشاركة في برامج التنمية والمؤتمرات والندوات العلمية . 


أقسام المعهد :
- قسم الاقتصاد :
يعمل هذا القسم على تأهيل الخريج المتخصص للالمام بمبادئ الاقتصاد وخلق كوادر اقتصادية في المجتمع تستطيع تحليل الوضع الاقتصادي للدولة والعمل على تحليل الوضع الاقتصادي العالمي ، من خلال تنمية المهارات البحثية في المجال الميداني .

 ويسعى قسم الاقتصاد إلى تخريج كوادر مؤهلة للعمل في مجالات ( القطاع المصرفي و وزارات المالية والتخطيط والتموين  وغيرها من الوزارات المنوطة بالنشاط الاقتصادي ) .

- قسم العلوم السياسية :
يقوم بتأهيل الطالب المتخصص للإلمام بمبادئ العلوم السياسية ومناهج البحث فيها، ومعرفة أهم النظم السياسية وأشكال الدول ودراسة جميع المؤسسات الرسمية ( تشريعية وتنفيذية وقضائية ) والمؤسسات غير الرسمية مثل (جماعات المصالح والأحزاب السياسية ) التي تتفاعل وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في عملية صنع القرار .

ويعمل قسم العلوم السياسية على دراسة العلاقات الدولية وتطور النظام الدولي والسياسة الخارجية و المنظمات الدولية  ويهتم القسم بتعريف الطالب بأهم المشكلات و القضايا السياسية العالمية و الاقليمية باللغة العربية والأجنبية من خلال مادة قراءات سياسية بلغة أوروبية لتأهيله للمناصب التي تتاح له من خلال هذا التخصص ، إضافة إلى تنمية المهارات البحثية للطلاب من خلال دراسة مناهج البحث العلمي وقاعات البحث مما يؤهلة لعمل مشروع بحثي للتخرج على درجة عالية من الكفاءة ، كما يمكن من استكمال الدراسات العليا بعد التخرج باقتدار .

ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية العامة و الأزهرية بشعبتيهما الأدبية والعلمية وما يعادلهما من الشهادات العربية والاجنبية ، كما يقبل المعهد طلاب دبلومات المدارس الثانوية نظام 3 سنوات و 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التجارية ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات ويحصل بعدها الخريجين على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والبيئة .

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد :
- أصل شهادة الثانوية وصورة منها .
- أصل شهادة الميلاد.
- عدد 8 صور شخصية حديثة.
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.
- نموذج 6 جند للطلاب الذكور لمن بلغ 19 عاما.
- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.
- صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر.
- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.
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