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كامل الوزير: خطة بـ 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بين القرى والمدن

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:46 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، إن بعض الأهالي اقاموا مطبات صناعية على الطرق".


وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "وجدت أكثر من 140 مطب صناعي على أحد الطرق، ونطلب من الأهالي إزالة المطبات الصناعية العشوائية التي يقومون بتنفيذها، خاصة على الطريق الزراعي".


وأوضح كامل الوزير :"   مريت  اليوم على الطرق المحلية في الصعيد، والرئيس السيسي اعتمد خطة طموحة لرصف الطرق الداخلية في الصعيد، وبين القرى والمراكز ".


ولفت كامل الوزير إلى أن هناك خطة بـ 36.7 مليار جنيه مصر لرصف الطرق الداخلية داخل القرى والمدن وبين القرى والمدن بالصعيد، مشيرا إلى أن المعدات الحديثة المستخدمة في رصف الطرق تساهم في الحفاظ على البيئة.
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