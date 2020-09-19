AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إهانة لا نقبلها.. أحمد موسى يعتذر لرجل مسن تعرض للتنمر من شابين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قدم الإعلامي أحمد موسى، الاعتذار إلى رجل مسن تعرض للتنمر على يد شابين ألقياه في ترعة بها قمامة.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "شابين مش متربيين ولم يتعلموا معنى الاحترام".



وتابع أحمد موسى: "يجب تحرك النيابة العامة لإلقاء القبض على الشابين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشابين".


واكمل احمد موسى:" ما تعرض له عم عاشور إهانة لا نقبلها، وعلى المسؤولين في سوهاج التحرك للتعامل مع هذا الأمر".
 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:"  الشباب دول مش متربيين ولازم يتربوا بالقانون ".


وأكمل أحمد موسى:"  الشباب تنمروا على الرجل المسن  وفقدنا معنى الاحترام والقيم  والرجل المسن مسك طوبة للدفاع على نفسه  وما فعله الشابين إهانة بالغة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوسن بدر تكشف لأول مرة واقعة تنمر تعرضت لها في سوبر ماركت

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

الشاب المعتدى عليه: وزير داخلية الكويت يتابع القضية.. ولم أرد لأنه شخص كبير

تعظيم سلام.. أحمد موسى يُحيّي سيدة القطار على موقفها النبيل| فيديو

شاهد.. شابان يلقيان رجلا مسنا في ترعة

احمد موسى: على الأتراك أن يتحدثوا عن مصر بـ لغة نقبلها.. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا toyota chr اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

من غدٍ.. مدينة عربية تعلن حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا

تخفيض جديد في أسعار تويوتا راش toyota rush اليوم في مصر.. صور

صنع في الصين.. باحثة صينية هاربة تكشف مصدر كورونا الحقيقي.. تفاصيل

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها

الأهلي العالمي بلا منافس.. الأحمر الأكثر تتويجا بالبطولة المحلية في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

بعد أزمة أحمد حسن وزينب.. استشاري نفسي يكشف أضرار تعريض الطفل للتخويف

بملابس رياضية.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد