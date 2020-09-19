إهانة لا نقبلها.. أحمد موسى يعتذر لرجل مسن تعرض للتنمر من شابين

قدم الإعلامي أحمد موسى، الاعتذار إلى رجل مسن تعرض للتنمر على يد شابين ألقياه في ترعة بها قمامة.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "شابين مش متربيين ولم يتعلموا معنى الاحترام".





وتابع أحمد موسى: " يجب تحرك النيابة العامة لإلقاء القبض على الشابين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشابين".









واكمل احمد موسى:" ما تعرض له عم عاشور إهانة لا نقبلها، وعلى المسؤولين في سوهاج التحرك للتعامل مع هذا الأمر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" الشباب دول مش متربيين ولازم يتربوا بالقانون ".









وأكمل أحمد موسى:" الشباب تنمروا على الرجل المسن وفقدنا معنى الاحترام والقيم والرجل المسن مسك طوبة للدفاع على نفسه وما فعله الشابين إهانة بالغة".