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توك شو

مش متربيين.. هجوم شرس من أحمد موسى على شابين ألقيا مسنا في ترعة وسط القمامة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى،  على قيام مجموعة من الشباب بإلقاء رجل مسن في الترعة،:" قائلا: عندنا في الصعيد بنحترم الكبير ولما يعدي الناس بتقف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شابين مش متربيين ولم يتعلموا معنى الاحترام".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الشباب  القوا الرجل المسن في مصرف وبه قمامة وتنمروا عليه ".

 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى:"  الشباب دول مش متربيين ولازم يتربوا بالقانون ".


وأكمل أحمد موسى:"  الشباب تنمروا على الرجل المسن  وفقدنا معنى الاحترام والقيم  والرجل المسن مسك طوبة للدفاع على نفسه  وما فعله الشابين إهانة بالغة".
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