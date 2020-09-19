مش متربيين.. هجوم شرس من أحمد موسى على شابين ألقيا مسنا في ترعة وسط القمامة

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيام مجموعة من الشباب بإلقاء رجل مسن في الترعة،:" قائلا: عندنا في الصعيد بنحترم الكبير ولما يعدي الناس بتقف".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شابين مش متربيين ولم يتعلموا معنى الاحترام".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشباب القوا الرجل المسن في مصرف وبه قمامة وتنمروا عليه ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" الشباب دول مش متربيين ولازم يتربوا بالقانون ".







