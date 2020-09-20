كيف تم تطوير المناهج التعليمية في مصر في عهد الرئيس السيسي ؟ .. تفاصيل

حققت وزارة التربية والتعليم إنجازا كبيرا في مجال تطوير المناهج التعليمية في مصر خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد الذي تم إعداده بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطاع وزارة التربية والتعليم على ما تم القيام به فى منظومة التربية والتعليم آخر أربع أو خمس سنوات.









وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن نظام التعليم الجديد يركز على إتاحة التعليم المجاني بجودة عالية للجميع دون تمييز ، مع الاهتمام بنظم ومخرجات التعلم ، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي





وكشف وزير التربية والتعليم ، عن أبرز ما تم انجازه في تطوير المناهج ، حيث قال انه تم وضع اطار عام للمناهج بنيت على اساسه الكتب الجديدة الخاصة بنظام التعليم الجديد المطبق الان من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه تم اعداد كتب جديدة لـ نظام التعليم الجديد تركز على المتعلم نفسه ، بحيث تشجع هذه الكتب الطالب على فكرة التعلم من اجل الحياة وليس من اجل الامتحان ، يحث يتم ترسيخ اهمية فكرة التعلم مدى الحياة القائم على الكفاءة وكشف المواهب الحقيقية للطالب ، لافتًا إلى أن هذه الكتب تقدم التعلم متعدد التخصصات





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه في نظام التعليم الجديد ، تم اعداد المناهج بشكل يراعي انه لا توجد امتحانات حتى 4 ابتدائي.





وقال : إن مناهج نظام التعليم الجديد تهتم بتنمية المهارات الحياتية الاتية لدى الطالب : حل المشكلات – الابداع – التفكير النقدي – العمل الجماعي – احترام التنوع – التعاطف – ادارة الذات – تقبل الاخر ).





وأضاف قائلا : لقد تم بناء المناهج الجديدة بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة جدا حول العالم ، وبدء تطبيقها فعليا في 2018 .





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن اجمالي عدد الطلاب الذين يدرسون في نظام التعليم الجديد وصل لـ 8 مليون و 150 ألفا و 793 طالبا.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن جميع كتب نظام التعليم الجديد تم اعدادها بواسطة خبراء مصريين من مركز تطوير المناهج ، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الاولى التي تمتلم فيها مصر كتبها الدراسية ، بحيث تكون لمصر حق الملكية الفكرية الخاصة بهذه الكتب.





وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن جميع الطلاب الذين يدرسون كتب نظام التعليم الجديد هم جيل مختلف ، مؤكدا انهم عندما يصلون للصف الرابع الابتداي سيتم عمل امتحان دولي لهم لقياس مستواهم مقارنة بطلاب الدول الاخرى.





وشدد وزير التربية والتعليم على أنه بحلول النصف الثاني من 2020/2021 ستكون وزارة التربية والتعليم قد انتهت من وضع مناهج جديدة للصفوف من رياض الاطفال حتى 6 ابتدائي.





وكان قد اعلن وزير التربية والتعليم ، أن بناء محتوى مناهج نظام التعليم الجديد، تكلف أكثر من مليار جنيه.









وأشار الوزير إلى أن تكلفة المليار جنيه يدخل فيها كذلك إعداد منصة التعلم الإلكتروني (LMS) الموجودة على بنك المعرفة المصري، ومحرك الأسئلة الرقمية، وإعداد بنوك الأسئلة للصف الأول الثانوي والمرحلة الثانوية، والمادة التدريبية للسادة المعلمين.





جدير بالذكر أنه من ابرز كتب نظام التعليم الجديد ، هو كتاب الباقة متعددة التخصصات ، وكتاب الباقة هو الكتاب المحوري في حركة إصلاح التعليم، لأنه أكثر كتاب مهتم بالمهارات والقيم، فهو يجمع مهارات اللغة التي يدرس بها سواء عربية أو إنجليزية أو فرنسية، ورياضة وظيفية، ومفاهيم علمية بسيطة، ومفاهيم بسيطة للدراسات الاجتماعية، مواد مهنية وفنون (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، ولكن ليس بشكل صريح ولكن في شكل مهارات وأنشطة تشرح للتلميذ مهارات الزراعة والصناعة ودور العمال، دون أن يكتشف الطفل الحدود الفاصلة بين هذه المواد الدراسية.

ويتم تدريس اللغة الإنجليزية في النظام الجديد، بشكل متوازي مع تدريس الباقة متعددة التخصصات، بحيث يتعلم الطفل المصطلحات نفسها باللغتين العربية والإنجليزية، ليسهل عليه الانتقال في الصف الأول الإعدادي إلى دراسة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية. وأوضح الوزير أن تكلفة المليار جنيه تشمل أيضًا "تأليف" الكتب لثلاث سنوات دراسية قادمة (الصفوف الثاني والثالث والرابع الإبتدائي) = ٤٢ كتابا آخر، بالإضافة إلى تأليف المحتوى الرقمي التفاعلي لكافة المناهج المذكورة، إلى جانب المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية كلها في جميع المواد الدراسية على بنك المعرفة المصري من أفلام تفاعلية + دروس + مقالات + رياضيات تفاعلية + موسوعة + قواميس علمية.وأشار الوزير إلى أن تكلفة المليار جنيه يدخل فيها كذلك إعداد منصة التعلم الإلكتروني (LMS) الموجودة على بنك المعرفة المصري، ومحرك الأسئلة الرقمية، وإعداد بنوك الأسئلة للصف الأول الثانوي والمرحلة الثانوية، والمادة التدريبية للسادة المعلمين.

وأوضح الوزير : أن هذا الرقم تم صرفه على عدة بنود تتمثل في: الإطار العام لمناهج نظام التعليم الجديد (١٤ سنة دراسية)، و"تأليف وطباعة" الكتب لثلاث سنوات دراسية هذا العام (KG1، KG2، G1)، مشيرًا إلى أن "الباقة" وحدها تتضمن ٣ كتب تشمل كتاب الطالب + دليل المعلم + دليل المعلم للرياضيات لكل سنة دراسية بإجمالي ٩ كتب، وقال: لو أضفنا الباقة نفسها باللغة الإنجليزية أصبحنا بحاجة لإعداد ١٨ كتابا للباقة فقط، بالإضافة إلى كتب اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدين الإسلامي والدين المسيحي بالإضافة إلى دليل معلم لكل منهم أي ٨ كتب إضافية x ٣ سنوات دراسية = ٢٤ كتابا.وأضاف الوزير قائلًا، إن إجمالي عدد كتب النظام الجديد بذلك يصل إلى ٤٢ كتابا تم تأليفها وطباعتها لعام ٢٠١٨، لافتًا إلى أن دليل المعلم لأي من السنوات الأولى يبلغ حجمه قرابة ال ٦٠٠ صفحة لأنه يحتوي على المنهج كاملًا وإرشادات المعلم وتفسير الأنشطة.