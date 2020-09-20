شاهد.. أحمد التهامي يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة

نشر الفنان أحمد التهامى، صورًا جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد التهامى في الفيديو والصور بإطلالة رياضية وهو داخل احد صالات الجيم يقوم ببعض التمارين الشاقة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وشارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

