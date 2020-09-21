قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب





تخلف اللاعب «دييجو منتريدا» عن الرياضي البريطاني جيمس تيجلي في المرحلة الأخيرة من سباق سانتاندير ترياتلون 2020 في برشلونة بإسبانيا .





لكن لحظة فارقة غيرت مسار اللعب، بعدما أخطأ تيجلي وتعثر في مساره، مما سمح لدييجو بتجاوزه على بعد أمتار قليلة من خط النهاية.





لكن دييجو أظهر الروح الرياضية الطيبة، عندما وقف قبل خط النهاية بخطوات بسيطة من أجل السماح للرياضي البريطاني تيجلي بالمرور.





كان «جيمس تيجلي» في طريقه إلى المركز الثالث لكنه خرج عن مساره على بعد أمتار من النهاية.





وقد أثار مقطع الفيديو دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل بموقف اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا فقط، لما يظهره "القيم الحقيقية للرياضة".





حصل تيجلي على برونزية فخرية وجائزة 300 يورو من سانتاندير ترياتلون، وصرح بأن الموقف "غير المتوقع" كان مثالًا على "النزاهة" المذهلة.





أثار لاعب سباق إسباني توقف عند خط النهاية للسماح لمنافسه بالفوز والحصول على البرونزية خلال ماراثون رياضي، إعجاب رواد مواقع التواصل.