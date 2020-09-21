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فن

أخبار الفن| الموت يفجع حسام داغر.. معلومات عن الفنانة سهير المرشدي في عيد ميلادها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:


يحل اليوم الأثنين 21 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة سهير المرشدي، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني.


روج المايسترو هاني فرحات، لحفله الغنائي مع الفنانة أنغام، والذي يستعد له يوم 9 أكتوبر المقبل على خشبة مسرح المنارة.


حرص الجمهور على دعم ومساندة الفنان حسام داغر، بعد إعلانه خبر وفاة خالته منذ قليل.


كارينا كابور، هي ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز فيلم فير.

وبدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين (فيلم) مع ابهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة.


يحل اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020، ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.


نعى الفنان حسام داغر عبر صفحته بموقع فيس بوك خالته الكبرى.

ونشر صوره مع الراحلة وكتب قائلا: توفيت الى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانيه في منزلها بالاسكندرية، صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة الإسكندرية و الدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة .. انه حقًا عام الحزن.

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